Menemen Belediyespor'da özlem bitiyor

İZMİR, () TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Menemen Belediyespor, cumartesi günü oynayacağı Kahramanmaraşspor maçıyla taraftarına kavuşacak. Teknik direktör Suat Kaya, geçen sezon Keçiörengücü ile oynanan Play-Off...

Menemen Belediyespor'da özlem bitiyor

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Menemen Belediyespor, cumartesi günü oynayacağı Kahramanmaraşspor maçıyla taraftarına kavuşacak.
Teknik direktör Suat Kaya, geçen sezon Keçiörengücü ile oynanan Play-Off çeyrek final karşılaşmasında çıkan olaylar yüzünden 3 maç seyircisiz oynama cezası aldıklarını hatırlatarak, "Maalesef bu sene ilk 3 maçımızı boş tribünler önünde oynadık. Evimizde 5 puan kaybettik. Artık taraftarımızla bir araya geliyoruz. Onlar bizi özledi, biz de onları özledik. Kahramanmaraş karşılaşmasına çok farklı şekilde motive olacağız. Taraftarımıza galibiyet armağan etmekten başka düşüncemiz yok" diye konuştu.

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