Menemen Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2-1

Gökay ÖZALP / MENEMEN, ()

STAT: İlçe

HAKEMLER: Caner Ak (xx), Emin Yıldırım (xx), Mehmet Ali Akkor (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (xx) - Alberk (xx), Mert (xxx), Veli (xx), Semih (xx), Murat (xx) (Dk. 77 Yıldıray xx), Taşkın (xx), Samet Günhan (xxx), Mustafa (xxxx) (Dk. 86 Ardahan), Samed Ali (xxx), Ozan (x) (Dk. 57 Kerem xxx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Birkan (x) - Agah Oktay (xx), Emre Şahin (xx) (Dk. 74 Mehmet İncebacak x), Muhammet Aran (x), Çağrı (xxx) (Dk. 69 Erhan x), Abdullah (xx), Orhan (x), Erkan (x) (Dk. 85 Celal), Erçağ (xx), Medeni (xx), Şaban (x)

GOLLER: Dk. 10 Samed Ali, Dk. 84 Mustafa (Menemen Bld) - Dk. 52 Çağrı (Bodrum Bld Bodrum)

SARI KARTLAR: Muhammet Aran, Medeni, Erkan (Bodrum Bld Bodrum) - Samet Günhan (Menemen Bld)

KIRMIZI KART: Dk. 66 Muhammet Aran (Bodrum Bld Bodrum)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki Ege derbisinde şampiyonluk yarışındaki Menemen Belediyespor, kümede kalmaya çalışan Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi Menemen'in gollerini 10. dakikada Samed Ali ve 84. dakikada Mustafa atarken konuk Bodrum'un tek golü 52. dakikada Çağrı'dan geldi. Bodrumspor, 66. dakikada Muhammet Aran'ın kırmızı kart görmesiyle oyunu 10 kişiyle tamamladı. Üst üste puan kayıplarıyla liderliği Hatayspor'a kaptıran Menemen, bu skorla son 3 hafta öncesi 69 puana ulaşarak zirvedeki rakibini 2 puan geriden takibini sürdürdü. Üst üste 4 galibiyetin ardından mağlup olan Bodrumspor ise, son 3 haftaya 31 puanla yeniden düşme korkusuyla girdi.

10'uncu dakikada ev sahibi Menemen öne geçti. Mustafa'nın sol kanattan ortasına ceza sahası içinde Samed Ali dokunup ağları havalandırdı: 1-0.

14'üncü dakikada sarı-lacivertlilerde Taşkın'ın kullandığı serbest vuruşa Samed Ali'nin topuğuyla yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

36'ncı dakikada Samet Günhan'ın soldan kestiği topa Veli'nin kafa şutu direğin dibinden auta çıktı.

52'nci dakikada skor eşitlendi. Abdullah'ın sol çaprazdan yaptığı ortaya Çağrı ceza alanında dokundu, top kaleci Bayram'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.

66'ncı dakikada Bodrumspor 10 kişi kaldı. Daha önceden sarı kartı bulunan Muhammet Aran, Kerem'le girdiği pozisyonda rakibine faul yapınca ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

84'üncü dakikada Menemen galibiyet golünü buldu. Soldan Alberk'in ortasını ceza sahasındaki karambolde önünde bulan Mustafa, takımını yeniden öne geçirip skoru belirledi: 2-1.