Menemen Belediyespor 4'te 4 istiyor

İZMİR, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 3'te 3 yapıp 9 puanla liderlik koltuğunda oturan Menemen Belediyespor, yarın takipçisi Tarsus İdman Yurdu'nu misafir edecek. İlçe Stadı'nda Mustafa İlker Coşkun'un görev yapacağı maç saat 16.00'da başlayacak. Sarı-lacivertliler cezası nedeniyle seyircisinden yoksun olarak sahaya çıkacak. Teknik Direktör Suat Kaya, Tarsus'un güçlü bir ekip olduğunu belirterek, "Zor bir maça çıkacağız. Maalesef boş tribünlere karşı oynayacağız. Ancak şartlar ne olursa olsun evimizde kazanıp liderliğimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.