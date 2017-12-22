Galeriler Videolar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
111099
ALTIN
156.021
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0916
EURO
4.5104
Galatasaray'dan Fatih Terim için KAP açıklaması geldi !
Galatasaray'dan Fatih Terim için KAP...
Fatih Terim'den Ünal Aysal'a gönderme !
Fatih Terim'den Ünal Aysal'a gönderme...
Fatih Terim'in ilk bombası , Hakan Çalhanoğlu !
Fatih Terim'in ilk bombası ,...
Beşiktaş'ta Fellaini heyecanı yaşanıyor !
Beşiktaş'ta Fellaini heyecanı yaşanıyor !
Moussa Sow Türkiye'ye geri dönüyor !
Moussa Sow Türkiye'ye geri dönüyor...

Melo ve Podolski'den Fatih Terim yorumu !

Felipe Melo,ve Podolski Fatih Terim'in Galatasaray'a dönmesinin ardından sosyal medya hesabından Terim ile ilgili paylaşımda bulundu. . Galatasaray'lı taraftarların iki sevdiği isim Felipe Melo ve Lukas Podolski'den sosyal medyada Fatih Terim paylaşımı geldi.

22 Aralık 2017 Cuma 09:52
Melo ve Podolski'den Fatih Terim yorumu !

Fatih Terim'in Galatasaray'a dönmesinin yankıları sürüyor. Fatih Terim'in son Galatasaray döneminde transfer edilen ve 4 sene boyunca Galatasaray'daki performansıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Felipe Melo'dan Fatih Terim paylaşımı geldi.

Galatasaray'da forma giyen Donk ve eski Galatasaraylı Lukas Podolski de Twitter hesabından Terim'e ''Hoşgeldiniz'' dedi..

Felipe Melo, Terim'in Galatasaray'ın başına geçmesinin ardından mutluluğunu attığı tweetle gösterdi..

Galatasaray'ın eski dünya yıldızı Lukas Podolski de Fatih Terim'e 'Hoşgeldin' dedi….

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'dan Fatih Terim için KAP açıklaması geldi !
Galatasaray'dan Fatih Terim için KAP açıklaması geldi !
Fatih Terim'den Ünal Aysal'a gönderme !
Fatih Terim'den Ünal Aysal'a gönderme !
Fatih Terim'in ilk bombası , Hakan Çalhanoğlu !
Fatih Terim'in ilk bombası , Hakan Çalhanoğlu !
Beşiktaş'ta Fellaini heyecanı yaşanıyor !
Beşiktaş'ta Fellaini heyecanı yaşanıyor !
Moussa Sow Türkiye'ye geri dönüyor !
Moussa Sow Türkiye'ye geri dönüyor !
Dünya yıldızı Fenerbahçe yolunda !
Dünya yıldızı Fenerbahçe yolunda !
Galatasaray'da 4.Fatih Terim dönemi resmen başladı !
Galatasaray'da 4.Fatih Terim dönemi resmen başladı !
Fatih Terim'in yardımcıları da belli oldu ! Süpriz isim ...
Fatih Terim'in yardımcıları da belli oldu ! Süpriz isim ...
Bafetimbi Gomis'ten Fatih Terim yanıtı !
Bafetimbi Gomis'ten Fatih Terim yanıtı !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim