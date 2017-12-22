Melo ve Podolski'den Fatih Terim yorumu !

Fatih Terim'in Galatasaray'a dönmesinin yankıları sürüyor. Fatih Terim'in son Galatasaray döneminde transfer edilen ve 4 sene boyunca Galatasaray'daki performansıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Felipe Melo'dan Fatih Terim paylaşımı geldi.
Galatasaray'da forma giyen Donk ve eski Galatasaraylı Lukas Podolski de Twitter hesabından Terim'e ''Hoşgeldiniz'' dedi..
Felipe Melo, Terim'in Galatasaray'ın başına geçmesinin ardından mutluluğunu attığı tweetle gösterdi..
Galatasaray'ın eski dünya yıldızı Lukas Podolski de Fatih Terim'e 'Hoşgeldin' dedi….