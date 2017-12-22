Melo ve Podolski'den Fatih Terim yorumu !

Felipe Melo,ve Podolski Fatih Terim'in Galatasaray'a dönmesinin ardından sosyal medya hesabından Terim ile ilgili paylaşımda bulundu. . Galatasaray'lı taraftarların iki sevdiği isim Felipe Melo ve Lukas Podolski'den sosyal medyada Fatih Terim paylaşımı geldi.