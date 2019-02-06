Melikgazi Belediyespor-Şiran Akademi: 3-0

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,()
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Adnan Üstünel, Veysel Alış
MELİKGAZİ BELEDİYESPOR: Yusuf Afşar, Mustafa Aşçı, Davut Şahin, Mehrali Duman, Hasan Sonuç, Muharrem Polatdemir (Adem Öztürk, Duran Koçyiğit, Ömer Safa Koçyiğit, Alpay Soytürk, Mehmet Emin Polat, Mahmut İğret, Osman Özdemir)
ŞİRAN AKADEMİR: Osman Ekiz, Enes Güç, Necmi Mırık, Doğuş Bayram, Çağrı Karakuş, Ceyhun Ahlat (Orhan Köse Emircan Aykın)
SETLER: 25-23, 25-8, 25-22
SÜRE: 66 (25, 8, 22)
Türkiye Erkekler 2'nci Voleybol Ligi 3'üncü Grup'ta yer alan Kayseri takımı Melikgazi Belediyespor, sahasında Gümüşhane temsilcisi Şiran Akademi’yi set vermeden mağlup etti.
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