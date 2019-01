Mehmet Topal: "Her şeyimizi sahaya koyup bu durumun içinden çıkacağız"

"Kadro dışı kalan oyuncuların takıma dönmeleri bizim için olumlu oldu. Kenetlenmiş durumdayız"

"Bu hatalara düşmeyip takımı en üst sıralara taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"

"Sadık imzayı atarsa çok sevinirim"

Olgucan KALKAN - ANTALYA /

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mehmet Topal, "İnşallah ikinci yarı kazasız belasız bir şekilde bütün her şeyimizi sahaya koyup bu durumunun içinden çıkarız" dedi.

Antalya kampında basın mensuplarının karşısına çıkan tecrübeli oyuncu, ilk olarak şunları söyledi;

"Kampa çok iyi bir başlangıç yaptık. Takım halinde bütün oyuncular elimizden geldiğince antrenmanlarda çalışıyoruz. İnşallah burada yaptığımız antrenmanların faydasını görüp ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanırız."

Teknik direktör Ersun Yanal'ın camiayı çok iyi tanıyan ve birleştiren bir hoca olduğunu belirten Topal, "Bunu bütün samimiyetimle söyleyebilirim. Oyuncuları çok iyi tanıyan ve ne istediğini yüzüne söyleyen bir hoca. Kabullenecek bir durumun içerisinde değiliz performans olarak. Bizim gibi büyük bir camiaya şu durumda olmak hiç mi hiç yakışmıyor. Özür dilemek fayda etmiyor ama bütün taraftarlardan özür dileriz. Sürekli bu durumda olduğumuz halde bizi destekliyorlar. Aslında bunların çok iyi bilincinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şu durumdaki bir takıma destek vermek çok kolay rastlanır bir durum değil. Camia ve bizim için farklı bir ikinci yarı olacak. İnşallah ikinci yarı kazasız belasız bir şekilde bütün her şeyimizi sahaya koyup bu durumun içinden çıkarız" diye konuştu.

Mehmet Topal, bir soru üzerine de şu ifadeleri kullandı;

"Böyle yenilikler içerisinde zaman zaman acı çekeceğimiz zamanlar olacaktır. Yaşadığımız hatalardan ders çıkarmış durumdayız. Bunları da yaşamamız gerekiyormuş. Yanlışları da doğruları da biliyoruz. Bunları gördük ve yaşadık. En güzel tecrübe yaşanılarak edinilen tecrübedir. Zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor. Bu hatalara düşmeyip takımı en üst sıralara taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Kadro dışı kalan oyuncuların takıma geri dönmesiyle ilgili de konuşan tecrübeli futbolcu, "Dönen oyuncular bizim için değerli isimler. Bazı sebep ve yanlışlardan dolayı bu duruma düştük. Aatif'a, Dirar'a ve Volkan'a baktığımız zaman kariyerli büyük oyuncular. Takıma dönmeleri bizim için olumlu oldu ve enerji geldi. Kenetlenmiş durumdayız. Onlar da en kısa zamanda performanslarını en üst düzeye çekip takıma faydalı olacaktır. Onların dönmesi ayrı bir mutluluk oldu" dedi.

Mehmet Topal, takımdaki rekabetin performanslarına olumlu yansıyacağını vurgulayarak, "Rekabetin olması takım açısından olumlu olacaktır. Rekabet her zaman başarıyı getirir. Oynamayan oyuncu mutlu değildir. İkinci yarı böyle bir lüksümüz yok. Kim oynamamış kim oynamış önemli değil. Kimin oynadığının da önemi yok. Önemli olan başarılarımız" şeklinde konuştu.

Teknik adam Ersun Yanal'ın herkese eşit seviyede yaklaştığını dile getiren Topal, "Yaşadığımız bazı şeyleri toplum önünde söyleyemiyoruz. Hatalarımızı ve yanlışları aramızda konuşuyoruz. Ersun hoca da oyuncudan ne istediğini yüzüne karşı söyler. Oyuncusuna verdiği özgüven bence onun için en önemli unsurlardan bir tanesi. Eğer bir sorun varsa gelir yüzünüze söyler, memnun olduğunu da söyler. Antrenmanda çalışmayan oyuncuyu hiçbir zaman istemez. Herkes onun için eşittir. Zaten bu tarz çalışılınca ister istemez başarı gelecektir. Yaptığımız hataların fakrındayız ama bazı şeyleri toplum önünde söyleyemiyoruz" diye konuştu.

Sadık Çiftpınar'ın Fenerbahçe'ye transferi konusunda da açıklamalarda bulunan Mehmet Topal, "Sadık ile ilgili resmi açıklama olmadığı için yanlış bir şey söylemek istemem. Bu sene ligde en beğendiğim defans oyuncularından biri. Çok yetenekli ve çok hızlı bir oyuncu. Sahada her şeyini ortaya koyuyor. Eğer imzalar atılırsa çok sevinirim. Gelirse inşallah hayırlı olur ve bize büyük katkılar sağlar. Başarılı olmasını isterim" dedi.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini olumlu bulduğunu sözlerine ekleyen Sarı-lacivertli futbolcu, şunları söyledi;

"VAR sisteminin dezavantajları da var. Gol attıktan sonra sevinsem mi sevinmesem mi diye iki defa düşünüyorsunuz. Ancak VAR sistemiyle ilgili düşüncem çok olumlu. Geçmişte en ufak hatalardan kaçırılan şampiyonluklar ve küme düşmeler var. Bunun önüne geçtiğimizi düşünüyorum."

