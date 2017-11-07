Mehmet Topal Beşiktaş'a mı gidiyor...

Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe'de vazgeçilmez isimlerin başında gelen Mehmet Topal , bu sezon formaya hasret kaldı.Özellikle sezon başında takımın başına Aykut Kocaman'ın getirilmesiyle oyuna sadece sonradan dahil olabilen Mehmet Topal kötü performans sergilediği gerekçesiyle Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakıldı.

Son olarak Osmanlıspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın geleceği çok tartışılıyordu.Lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de kriz her geçen gün büyüyor.Aykut Kocaman'ın istifa etmeyip takımda kalmasıyla Mehmet Topal'ın takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

İddia edilen bilgilere göre Mehmet Topal'ın Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün transfer olduğu Beşiktaş'a gitmek istediği öğrenildi.