Mehmet Özdilek: "Ligte hiçbir müsabaka kolay değil"

Turgay İPEK / ERZURUM,() -

B.B Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Çaykur Rizespor'un ikinci yarıya 2'de 2 yaparak başladığını belirterek, ligte hiçbir müsabakanın kolay olmadığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak B.B Erzurumspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesinde teknik direktör Mehmet Özdiklek, kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde çok önemli bir müsabaka oynayacaklarını söyleyen Özdilek, geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'tan alınan bir puanın kendilerini güven ve moral açısından mutlu ettiğini söyledi. Bunun daha değerli ve anlam ifade edebilmesi için bu hafta oynanacak Rize maçını kazanmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Özdilek, "Maçı kazanarak hem moral hem de güçlenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Artık bu ligde hiçbir müsabakanın kolay olmadığını biliyoruz. Rakibimiz ikinci yarıya 2'de 2 yaparak başladı. Moralli geliyorlar. Ama biz kendi saha ve seyirci avantajımızı en iyi şekilde kullanmak istiyoruz" diye konuştu.

"MİNİMUM HATAYLA TRANSFERLERİ YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Lokman'ın cezalı olduğu için oynamayacağını Auremir ile Khubulov'un ise ailevi ve bazı nedenlerden dolayı kulüpten ayrılma ihtimalinin bulunduğunu hatırlatan Özdilek, "Transferde altı oyuncu bünyemize katıldı. Bunların ikisini geçen hafta oyuna soktuk. Onların performansından son derece memnunum. Reel olarak bakıldığı zaman devre arası transfer yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Minimum hatayla transferleri yaptığımızı düşünüyorum. Belki biraz fiziksel eksiklikleri var ama 1-2 hafta içerisinde takıma ciddi anlamda katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. Kadro derinliği anlamında önemliydi. İnşallah hayal ettiklerimizle, düşündüklerimizle oyuncuların performansları birleşecek. Bu birleşmede bize ikinci yarı özellikle hücuma dayalı anlamda daha güçlü bir takım haline getirecek. Bunun yanında tabi hafta sonu oynayacağımız maçın geleceğimiz adına güven açısından ne kadar olduğunu siz de takdir edersiniz. Dolayısıyla pazar günü 13.30'da oynayacağımız müsabakaya Erzurum taraftarını davet ediyoruz. Çünkü onlara bu maçta ciddi anlamda ihtiyacımız var. Maçın başından bitiş düdüğüne kadar takımlarına destek olmalılar ki bu birlik ve beraberliğin neticeyle sonuçlanmasında önemli bir etken olacaklar. Bu sürece kadar da onlara teşekkür ediyoruz. Ciddi anlamda takımına destek veriyorlar. Kalan 15 haftada da aynı ciddiyetle takımlarına destek olsunlar. Kazanarak yolumuza devam etmek tek düşüncemiz ve kazanacağız onu söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının ardından Mehmet Özdilek yeni futbolcularında katıldığı takımla birlikte antrenmana çıktı. Erzurumspor'a dün transfer olan kendisinden çok şey beklenen Gabriel Obertan ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mehmet Özdilek'in açıklamaları

- Antrenmandan görüntüler

- Gabriel Obertan'dan detaylar