Mehmet Özdilek: "İkinci yarıya moralli başlamak istiyoruz"

Salih TEKİN / ERZURUM, () -

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, ikinci yarının ilk maçı olan Atiker Konyaspor karşılaşmasına hazır olduklarını söyledi. Özdilek, iç sahadaki tüm maçları kazanmak istediklerini ifade etti.

Mehmet Özdilek, cumartesi günü saat 13.30'da oynayacakları Atiker Konyaspor maçı ve transfer dönemini değerlendirdi. İkinci yarıya Atiker Konyaspor maçını kazanarak moralli başlamak istediklerini belirten Özdilek, takımda sakat olmadığını sadece Kuboluv'un ağır bir hastalık geçirdiğini ifade etti. İç sahadaki maçları kazanmayı istediklerini belirten Özdilek, şunları söyledi:

"İkinci yarının zorluğunu biliyorum, taraftarın beklentisini biliyorum. Bu takım mücadelenin içinde olacak, her maçı kazanmak için sahaya çıkacak. Mücadelede en büyük destekçimiz seyircimiz olacak. İlk yarıda takıma gösterdikleri desteği üstüne koyarak aynı şekilde bekliyoruz. Maç cumartesi günü saat 13.30'da. Onların sahayı doldurmasını desteklemesini bekliyoruz. Artık geri sayım başladı artık içerde bütün maçları kazanma odaklı oynayacağız."

Transfer dönemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Özdilek, "Takdir edesiniz ki eksiklerimiz vardı. İlk devrede bunu gidermek adına ciddi anlamda efor sarf ettik. Yeni başkan ve yönetim kurulu, bizler ama transfer için yoğun çaba sarf ettik. Konuştuğumuz bazı oyuncular gelmekte sıkıntı yarattı. Ekonomik anlamda ciddi rakamlar telaffuz ettiler. Biz transfer edeceğimiz oyuncuları kamp periyoduna sokalım istedik ama bu konuda başarılı olamadık. Birçok kulübün de başarılı olamadığını gördük. Biz kulüp olarak yoğun bir dönem geçirdik. Başkanlık seçimi Ocak ayının 6-7'sini buldu. Transferi yaparken de en büyük amaçlarımızdan bir tanesi oynayan oyuncuları bünyemize katmaktı. İki yeni transferimiz Pierre Kanstrup ve Rashad Muhammed bu anlamda arzu ettiğimiz oyunculardı. Transfer çalışmamız yoğun şekilde devam ediyor. Ön tarafa iyi bir golcü, gol yükümüzü hafifletecek bir oyuncuyu bünyemize katacağız. Bu transfer bugün yarın netleşir. Bu transfer bizim olmazsa olmazımız. Akabinde Ocak sonuna kadar transfer süreci var. Bünyemizi uyan, katkı sağlayacak oyuncu olursa takıma katmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Özdilek, Pierre'nin takımla birlikte çalışmalara katıldığını Rashad Muhammed'in ise bireysel çalışmaların ardından takıma katılacağını bildirdi. Tecrübeli teknik adam, her iki oyuncuyu da maç kadrosuna almayı planladıklarını ifade etti. Özdilek, Welliton ile Stancu transferini çok istediklerini ancak gerçekleşmediğini belirtti. Takımdan gönderilecek oyuncu olmadığını kaydeden Özdilek, kadro derinliği için kimseyi göndermeyi düşünmediğini de açıkladı.

Ligin ilk yarısında reel bir sıralama olmadığını vurgulayan Özdilek, "Büyük takımlar çok puan kaybettiler ve beklentinin altında kaldılar. İkinci yarı çok farklı olacak" ifadelerini kullandı.

TAYLAN ANTALYALI: "SEZON SONUNDA DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Özdilek'in ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Taylan Antalyalı, Konya maçının öneminin farkında olduklarını söyledi. Taraftar desteğiyle ikinci yarıya üç puanla başlamak istediklerini ifade eden Taylan, "Büyük takımların puan kaybetmesi, ilk yarıyı düşük puanla kapatması ligin dengesini bozdu. Diğer takımlar büyüklerden puan alıyorsa biz de alabiliriz. Ligde çok fazla bir makas açıldığını düşünmüyorum ufak tefek ayrıntılar var. İç sahadaki maçları kazanmak istiyoruz. Burası bizim için büyük bir güç bunun bilincindeyiz. Umarım Konya maçı çıkış maçımız olur, iyi başlarız" dedi.

Taylan, devre arasında takımdan ayrılmayı düşünmediğini ancak sezon sonunda kulübün menfaatleri doğrultusunda yönetimle birlikte bir karar alabileceklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mehmet Özdilek'in konuşması

-Taylan Antalyalı'nın konuşması

-Takımın antrenmanından görüntüler

(FOTOĞRAFLI)