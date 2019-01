Mehmet Özdilek: "34 haftanın sonunda çizginin üstünde kalmak istiyoruz"

"8'inci haftadan beri final oynuyoruz"

"Özer'e saygı duymak lazım"

"Muhammed'in fazla zamanı olmadı"

"Fenerbahçe büyük bir camia"

Ali DANAŞ - Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL () - Mehmet Özdilek, "2'nci golü bulup maçı bitirebilirdik ama buradan puan ya da puanlarla dönmek önemliydi. Tebrik ediyorum oyuncularımı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında BB Erzurumspor, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın konuğu oldu. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Mücadelenin ardından maçı değerlendiren BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Uzun zaman sonra bu statta olmak insanı mutlu ediyor. İyi bir rakibe karşı oynadık. Daha öne çıkmamız gerekiyordu ki puan ya da puanlar alalım. İlk devre dengeli bir oyun vardı. Basit pas hataları yaptık, bu da oyunun Beşiktaş'ta kalmasına sebep olsa da 2 pozisyon dışında pozisyon vermedik. 1-0'dan sonra 2'yi yakalayabilirdik. Burada oynarken psikolojik zaman içerisinde belirli periyotlarda adam paylaşımından golü yedik. Quaresma'nın atılmasının ardından daha da net pozisyonlar bulduk. 90+4'te yeniden pozisyon bulduk. 2'nci golü bulup maçı bitirebilirdik ama buradan puan ya da puanlarla dönmek önemliydi. Tebrik ediyorum oyuncularımı. Geçen hafta da iyi oynamıştık ama puanla pekiştirememiştik. Böyle önemli bir deplasmandan puanla dönmek çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

"34 HAFTANIN SONUNDA ÇİZGİNİN ÜSTÜNDE KALMAK İSTİYORUZ"

Süper Lig'de bu sezon puan durumunda dalgalanma yaşandığını belirten Özdilek, 34 haftanın sonunda ligde kalmak istediklerini belirtti. Özdilek, "Bu sene ligde inanılmaz bir dalgalanma yaşandı. Puansal anlamda reel bir tablo yoktu. Bu maratonun çok devam edeceğini düşünüyorum son haftaya kadar. Alt bölgede de üst bölgede de. Hep bu tür durumlarda hocalık yaptım. Bu süreçleri biliyorum. Barajın biraz daha altlarda olacağını düşünüyorum. Şampiyonluğa oynayan takımların dışındaki tüm takımlar son sıralara gelebilir. 34 hafta sonra bu çizginin üzerinde olmak istiyoruz. Aramıza katılan oyuncular var, biraz zamana ihtiyaçları var lig kolay bir lig değil. Oyuncu bugün gelsin yarın çıksın istiyorlar ama futbol öyle bir oyun değil. Bugünkü 1 puan bizim için önemliydi" şeklinde konuştu.

"8'İNCİ HAFTADAN BERİ FİNAL OYNUYORUZ"

Her maçlarının final niteliğinde olduğunu belirten Mehmet Özdilek, "8'inci haftadan beri final oynuyoruz. Alıştık buna. Her puan çok kıymetli. Rakibe pozisyon vermeden geçen hafta da iki gol yedik. Bu maçlardan sonra ayağa kalkmak önemli. Maç öncesinde Beşiktaş favoriydi zaten. İyi oynadık, puan aldık. Final maçı 34'üncü hafta olur ama biz bundan önce o çizginin üzerinde kalmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Yeni transferlerle ilgili olarak da konuşan Özdilek, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Gelen iki üç oyuncumuz var, ikisi geleli 4 gün oldu. Bir antrenmana çıktılar ama iştahları kabarık, bu bizi mutlu ediyor. Umut ediyorum ki birkaç arkadaşımız daha katılacak. Oyundan çok netice kıymetli. Her rakibe ciddiyet gösteriyoruz. Bunları galibiyetle pekiştirmek önemli. Geriden geliyoruz. Final oynamaya alıştık. Başlangıçlar önemli ama son daha önemli."

"ÖZER'E SAYGI DUYMAK GEREKİYOR"

Takımdan ayrılan Özer Hurmacı'ya saygı duymaları gerektiğini dile getiren Özdilek, "Bütün övgüyü oyuncularım hak ediyor. Sahada onlar mücadele ediyorlar. Söylediklerime sadık kalarak oynuyorlar. Puan aldık ama 3 puanla da bitirebilirdik. Özer kıymetli bir arkadaşımız ama geçen hafta yaşadığımız durum ve süreçteki tavrının ardından ayrıldı. Bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Mücadelenin içinde olmayacaksa ayrılması normal. Zaman zaman gel-gitleri oluyor oyuncuların, saygı duymak gerek. Yerine oyuncu alınır mı, bilmiyorum. Ama almak istediğimiz oyuncuları alalım önce, lig uzun bir maraton" dedi.

"MUHAMMED'İN FAZLA ZAMANI OLMADI"

Yeni transferlerin çok fazla idman yapamadığını belirten Özdilek, "Çok fazla zamanı olmadı Muhammed'in, Ophset'in de aynı şekilde. Antrenman yapamadılar düzgün. Tekrar takım idmanına girmesi ve takımla bütünleşmesi için zamana ihtiyacı var. Oyunun içinde ikinci yarı en net pozisyonu yakalayan da o. Erzurum'da hava soğuk, çok fazla taktik de çalışamıyoruz. Ama gelecek haftalarda olacaktır muhakkak bize faydası" diye konuştu.

"FENERBAHÇE BÜYÜK BİR CAMİA"

Fenerbahçe'nin durumunun sorulması üzerine, sarı laciverlilerin büyük bir camia olduğunu söyleyen Özdilek, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Puan olarak aynı puandayız ama Fenerbahçe büyük bir camia. Ama futbolun gerçek olan tarafı, bulunduğunuz konumla yorumlanmak. Onların konumu da çok sağlıklı değil. Bizi ilgilendiren bizim konumumuz. Tek düşüncemiz 34 haftanın sonunda çizginin üzerinde kalabilmek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mehmet Özdilek'in açıklamaları