Mehmet Kasapoğlu: Tesisleşmede Avrupa'nın önündeyiz

Onur ATIŞ / İZMİR () - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Buluşma ve Malzeme Dağıtım Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Atatürk Stadı'ndaki toplantıda Türkiye'nin sporda çok önemli tesislere sahip olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Sporu ve sporcuyu çok önemseyen bir Cumhurbaşkanımız var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2002 yılında 1500 olan spor tesislerimiz bugün 5 bine yakın. Yerel yönetimler ve kulüplerin yaptığı tesislerle bu sayı iki katına çıkıyor. Sağlıktan ekonomiye, bilimden ulaşıma ve spora kadar pek çok alanda çok ciddi mesafeler kat ettik. Ülkemiz Avrupa ülkeleriyle ciddi şekilde rekabet edecek seviyede. Tesislerimiz kalite ve yenilik açısından Avrupa'dan önde. Bunu görüyor ve şahit oluyoruz. Bu yeterli mi, değil. Daha fazla mesafe kat edeceğiz. Vatandaşlarımız, çocuklarımız tesislerimizi 7 gün 24 saat kullanacak. Gece 02.00'de yüzmek mi istiyorsun, yüzeceksiniz. Basketbol oynayabileceksiniz. Genclik Spor Merkezlerimizde faaliyet yapabileceksiniz. Bizim anlayışımız bu" dedi.

Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin çok iyi projeleri olduğunu sözlerine ekleyen Bakan Kasapoğlu,"Gerçekleştirdiğimiz toplantıda her mahalleye spor salonu, havuz ve gençlik merkezleri kazandıracağız. İzmir'e hepimiz dolu geldik, İzmir için her şey helal hoş olsun. Futbol elbette popüler bir branş ama amatör kulüplerimiz diğer branşlarla geniş bir perspektif gerçekleştirsin. Farklı alanlarda sporcular ve şampiyonlar çıkaralım" diye konuştu.

ZEYBEKCİ: "İZMİR'E VELEDROM YAPACAĞIZ"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, kente veledrom kazandıracaklarını söyledi. Mevcut Atatürk Stadı'nın yerine modern bir olimpiyat stadı inşa edeceklerini belirten Zeybekci, "Dünyanın en modern teknolojisiyle olimpiyat stadı yapacağız. Bu alan ayrıca bisiklet ve atletizm barnşları için veledrom inşa edeceğiz. Bu İzmir için ilk olacak. 'Şampiyonlar İzmir'den çıkar' sloganıyla kentimize en işi şekilde hizmet vereceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun açıklamaları

- Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin açıklamaları