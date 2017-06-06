Mehmet Demirkol: Arda Turan Galatasaray'a Gelebilir

İŞTE MEHMET DEMİRKOL'UN AÇIKLAMALARI



"İspanya'da medya bayağı Arda'yı yollamaya çalışıyor. Haberlerin kulübe yakın, içeriden olması muhtemel. Bir Çin diyorlar, bir Arsenal diyorlar, Galatasaray'ın adı geçiyor.

Galatasaray'da 'Sneijder gider Arda gelir' senaryosu var. Olur mu olmaz mı bilinmez.

Menajeri 'gitmiyor' der ama yarın gider.

Arda pozitif bir insan. Kolay değil tabii Barcelona'dan ayrılmak.

Mesut, Real'den Arsenal'e gitti. Real'den gidince küme düşmüş gibi oluyor. Oynamadan geçen sezondansa bu daha iyi senaryo olur." Oyun yüremediği için oyuncuları değerlendirmek de zor. Emre Çolak da öyle."

