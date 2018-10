Mehmet Atalay: "Avrupa kibirli, Dünya Kupası'nı hedef almamız lazım"

İstanbul () - Gençlik ve Spor Eski Müdürü ve spor yazarı Mehmet Atalay, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Almanya'ya verilmesinden sonra artık hedefin ''Dünya Kupası'' olması gerektiğini söyledi.

Bu kararı veren UEFA'nın adaletli davranmadığını düşünen Atalay, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bundan böyle Avrupa Şampiyonası'na bir daha aday olmaması gerektiğini söyledi.

Mehmet Atalay, Sporlig dergisinden Selahattin Ekrekli'ye yaptığı açıklamalarda artık hedefin dünya kupası olması gerektiğini savunuyor.

"Skandal bir karar, öncelike onu söylemek lazım. Uefa Türkiye'ye büyük haksızlık yaptı. TFF'nin artık UEFA'ya hiç bir başvuru yapmaması lazım. Biz bu stadları boşuna mı yaptık? Tabii ki ülkemiz için, ülke futbolunun gelişmesi için iyi statlar önemli ama aynı zamanda Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ve sonra da Dünya Kupası organize edebilmek için yaptık. Bence, Futbol federasyonu'nun Avrupa futbol şampiyonası için bir daha UEFA'nın kapısını çalmaması ve bundan sonra dünya kupalarına aday olmaya karar verdik demesi lazım.

"TÜRKİYE HER ŞEYİYLE ŞAMPİYONAYI HAK EDİYORDU"

Biz yıllardır hazırız. Son Avrupa şampiyonası 2020 bize söz verilmişti Platini orada ne yaptı bilmiyorum? Ne oldu? Ne döndü bilmiyorum. Bütün Avrupa'ya sus payı vermek, mavi boncuk dağıtmak için bütün Avrupa'ya yayma kararı aldı ve şampiyona Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde oynanacak. 2016 zaten Fransa'da yapıldı. Hep Fransa'da, hep Almanya'da, hep İngiltere'de mi oynansın? O zaman başka ülkeleri yok mu sayacağız? Bu kadar genç bir nüfüs, dünyanın hangi ülkesinde var? Avrupa'da hiç bir ülkede zaten yok .UEFA'nın Türkiye gibi büyük bir potansiyeli harekete geçirme gibi bir görevi varken, görevini yapmayarak, bana göre UEFA suç işlemiştir. Biz devlet garantisi bile verdik. Ülkemiz güvenlik açısından dünyanın en az riskli ülkesi.Yaptığımız hiç bir organizasyonda kimsenin burnu dahi kanamadı. Her şeyin hakkını bu kadar iyi vermiş bir ülkeye bu kadar haksızlık yapılır mı hiç? Spor da yapmayın bari. O sebeple UEFA'nın yaptığı çok yanlıştır. Türkiye Avrupa Futbol Şampiyonası için fazlasıyla çaba harcadı. Bundan sonra artık bu çabayı harcamamalı.

Türkiye'de bugün bugün ne kadar lisanslı futbolcumuz var bizim 10 milyona yakın lisanslı futbolcumuzun olması lazım.Lisanslı sporcumuzun 20 milyonu geçmesi lazım. Futbolu bu kadar seven ve destek veren, devlet desteğini bu kadar yerine getiren bir ülke Avrupa futbol şampiyonasını çoktan hak ediyordu.Türkiye, aldığı tüm organizasyonları dünya da en iyi yapan ülke oldu. Olimpiyat hariç, yapmadığımız organizasyon neredeyse kalmadı.

ALİ KOÇ VE COCU'YA ZAMAN TANINMALI

Mehmet Atalay çeşitli sorunlar yaşayan Fenerbahçe konusunda ise şu görüşleri paylaştı:

"Futbolda değişim kaçınılmazdır. Aziz Yıldırım'ın gidişinden sonra Ali Koç'un gelmesi Fenerbahçe'de bir değişimin göstergesi oldu. Türk futbolunda da değişim sayılır. Dolayısıyla Ali Koç yeni bir başkan ve Cocu da yeni bir teknik direktör. Ben ikisine de zaman tanınması gerektiğini düşünüyorum. Sabırsız davranmamak lazım. Eğer yabancı hoca getiriyorsanız, sonuna kadar sadakat göstermek gerekiyor.

"LÖW'E SABRETMEDİK ALMANYA'YI DÜNYA ŞAMPİYONU YAPTI"

"Cocu yeni bir hoca, bir de Hollanda'da üst üste şamapiyonluk yaşamış, çok başarılı olmuş bir teknilk adam. Neden olmasın? Löw geldiğinde Cocu'dan daha popüler değildi. Ama Löw'e sabredilmedi gitti Almaya'yı dünya şampiyonu yaptı. Biz daha nicelerine sabredemedik. O sabırsızlık yüzünden çok şey kaybettik. Biz nerdeyse Sepp Piontek gibi bir hocanını kıymetini bilmiyorduk, Allah'tan o zaman Şenes Erzik yönetimi sabretti de en azından sistemin kurulmasını sağladı. Sabretmesini bileceğiz. Yabancı hocalara da sabredeceğiz. Hele yerli hocalara zaten hiç sabır göstermiyoruz. Onların da biletini kesiyoruz. Teknik adam kıyımından vazgeçmeliyiz. İstikrarı kabul etmeli, bir plan ve projenin uygulanmasına fırsat vermeli, bu açıdan da hangi kulüp olursa olsun bunu yerine getirmeli."

"ANADOLU TAKIMLARININ GELİŞİMİNİ TAKDİR EDİYORUM"

"Ben son yıllarda Anadolu futbolundaki gelişimi gerçekten çok taktir ediyorum. Mesela Akhisar'ın çifte kupa ile sezonu tamamlaması. Bir önceki yıl Konyaspor'un çifte kupa ile sezonu tamamlaması çok güzel gelişmeler. Alkışlamak, tebrik etmek lazım. 18 takımın 17'sinin hocası Türk. Bu da ayrı bir güzellik ama yerli hocalarında kendilerini daha da geliştirmeleri gerekiyor. Onlara da sahip çıkmak lazım. Türk hocalarında yan gelip yatmaması kendilerini geliştirmeleri lazım. Sürekli gelişmeleri takip etmeleri lazım."

FOTOĞRAFLI