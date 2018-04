Medipol Başakşehirli İrfan Can: "Kazanacağız"

"Milli takıma gitmek özgüvenimi arttırdı"

Gökhan HEBEPCİ - Ali DANAŞ / İSTANBUL,() -

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Medipol Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray maçının hazırlıklarının iyi bir havada geçtiğini dile getiren İrfan Can Kahveci, "Takımın havası iyi durumda. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim için farklı bir maç değil. Her maçımız final maçı. Şu an her şey gayet olumlu" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMA GİTMEK ÖZGÜVENİMİ ARTTIRDI"

Milli takıma gittikten sonra kendine olan güveninin arttığını söyleyen İrfan Can, "Mili takıma gittikten sonra özgüvenim arttı. Bu durum performansıma da yansıdı. Herkes gibi ben de derbide oynamak istiyorum. Hocamız uygun görürse ben de derbide oynamak isterim" açıklamasını yaptı.

"GALATASARAY MAÇINI KAZANIRSAK AVANTAJLI DURUMA GEÇERİZ"

Rakiplerinin Gençlerbirliği'ne mağlup olmasına ve bu haftaki Galatasaray maçının önemine de değinen İrfan, "Aslında Galatarasay karşılaşmasında kazanarak avantajlı duruma geçebiliriz ama her şeyin bittiği bir maç değil. Önümüzde çok maç var ve onlara bakacağız. Rakibimizin Gençlerbirliği'ne kaybetmesi bize avantaj sağladı ancak biz kazanarak daya büyük avantaj sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"KAZANACAĞIZ"

Medipol Başakşehirli futbolcuların hatta içi birlikte yediği yemek için de İrfan, "Burada da kendi aramızda konuşuyoruz. Kafamızı dağıtmak için birlikte vakit geçirdik. Sohbet etmek için dışardaydık maçla ilgili konuşmadık. Çok stresli değiliz ama tabii ki heyecan var. Sonuçta şampiyonluğa gidiyoruz. Her zamanki oyunumuzu göstereceğiz ve kazanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"MAÇA İYİ BAŞLAYACAĞIZ VE İYİ BİTİRECEĞİZ"

Sezonun ilk yarısındaki maçın kendileri için çok iyi geçtiğini söyleyen İrfan, "Galatasaray karşılaşmasından bir puan almak iyi ancak biz kazanmak için oynuyoruz ve maça kazanmak için çıkacağız. Galatasaray ile oynadığımız ilk maça çok farklıydı o maç bizim için çok iyi geçti ama bu maçada iyi başlayacağız ve iyi bitireceğiz" dedi.

