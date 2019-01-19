Tolga SAĞLAM - Selçuk BAŞAR / TRABZON,() - Spor Toto Süper Lig'in 18’inci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan lider Medipol Başakşehir, Trabzon'a geldi.

Trabzon Havalimanı’na 18.40 sıralarında gelen Medipol Başakşehir kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptıktan sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın saat 19.00’da Medical park Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Beşiktaş Trabzon Havalimanına geliş

- Konaklayacağı otele gelişinden görüntüler

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