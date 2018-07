Medipol Başakşehir sezonu açtı

Abdullah Avcı: "Arda çok özel bir oyuncu"

Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,()

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı kulübün Avrupa hedefleri için, "Avrupa'da olmak ülkeyi temsil etmek lige de çok olumlu yansıyor. Öncelikli hedefimiz gruba kalmak" dedi.

Medipol Başakşehir, 2018-2019 sezonunu bugün yaptığı antrenman ile açtı. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, idman sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Tatilden sonra start verdik sizlere de hayırlı olsun" diyerek sözlerine başlayan Avcı, "Bir sene birlikte olacağız. Umarım güzelliklerin olduğu güzel oyunların olduğu bir lig olur. Bugün start verdik 9 Temmuz'a kadar buradayız. 9 - 23 Temmuz arası yurt dışında kampımız var. Milli takımda olan arkadaşlarımız 9 Temmuz'da aramıza katılacak. 4 hazırlık maçı yapacağız ve sonrasında da kısa bir kamp programımız var. 9 Ağustos'ta Avrupa kupası maçımız var. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız, sonrasında da lig başlayacak. Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Her senenin farklı bir deneyim olduğunu belirten Abdullah Avcı, "Orada kalamayız. Bazı şeyleri normalleştiriyoruz. Önümüzdeki yılda yeni sezon, yeni hedefler, yeni heyecanlar. Gelecek yıl yine aynı hedeflere koşan, son iki sezonda olduğu gibi birinde 33'üncü haftaya kadar birinde de 34'üncü haftaya kadar yarışın içinde olan, aynı organizasyonda aynı planda aynı duyguda hareket eden bir takım olacak. Geçen senelerde transfer sirkülasyonunun olduğu bir yerde 34 hafta yarışın içinde kaldık. Bu sene öyle bir durumumuz yok. Mukavelesi devam eden oyuncular var. İyi bir sezon geçirdik aramıza bir tek Soner katıldı. Aynı heyecan ile devam etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Yeni transfer Soner Aydoğdu hakkında da konuşan Avcı, "Soner, benim milli takıma da aldığım, yetenekli, Gençlerbirliği altyapısından yetişmiş, en son Akhisasar'da olan bir oyuncu. Bugünü düşünürken geleceğe de yatırım yapmak amacıyla düşündüğümüz oyunculardan bir tanesiydi. O da bizi tercih etti. Şu an federasyona vereceğimiz kadromuz hazır. Ama oyuncumuzu isteyen olur, arz talep meselesidir. B planımız var. Hiçbir şey olmayacakmış gibi devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sezon başında sözleşme yenileyen kaptan Emre Belözoğlu ile ilgili de konuşan Abdullah Avcı, "Kaptan oynayabildiği kadar oynasın. Türk futbolunun özel oyuncularından biri. Çok iyi çalışıyor bize çok katkı sağlıyor. Bu sene tekrardan oynamasını istedik. O da bu duyguyu fiziksel ve zihinsel olarak yaşıyor. O da oynamak istedi" dedi.

Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe'de yaşanan yönetim ve hoca değişikliğinin sarı lacivertlilere hayırlı olmasını dileyen Avcı, "Hem yönetim değişti, hem de hoca değişti. Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun. Dışarıdan takip ettiğimiz bir hoca. Avrupalı ve büyük ihtimalle sisteme ve düzene sadık, detaycı, planlı bir organizasyon içinde çalışacağını düşünüyorum. Öyle olduğunu da gösteriyor. Hazırlık ve lig maçları başladığı zaman herkesin birbirini tanıma fırsatı daha fazla olacak. Onlara da hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Son 4 yılda taraftar sayılarının giderek arttığına dikkat çeken Avcı, "Son 4 sezonda Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi play-off'unda yer alan bir takım olarak ve son iki sezonda da şampiyonluğu kovalayan bir takım olarak seyirci sayımız artıyor. 4 sene önce sıfır seyircimiz vardı, bugün 4 binleri, 5 binleri bulmaya başladık. Seyirci sayısından çok, kaliteli seyirci, hem kendine, hem de takımına saygı gösteren, bunun bir oyun olduğunu unutmayan bir seyirci istiyoruz. Güzel duyguların olduğu, fair play adına, seyircilerin çoğalmasını istiyoruz. Kolay olmuyor. Bu bir kültür ve yavaş yavaş artıyor. İyi bir stadımız ve iyi bir tesisimiz var. Seyirci desteğinin hızla artarak devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Arda Turan'ın cezası ve sakatlığıyla ilgili konuşan Abdulah Avcı, "Başkanımız konuyla ilgili konuştu, oyuncularımız da şimdi bizimle beraber. Emre şu an antrenmanda, Arda'nın bir sakatlığı var, ligin son haftasında da sakatlığı vardı ve bir de cezası var. Aslında biz cezası yok gibi bakıyoruz, sakatlığını düşünüyoruz. Bugün sağlık ekibiyle toplantı yaptık. 8 hafta cezası var, 6 hafta da ligin başlamasına kalan süre var. 14 haftalık bir sürece tekamül ediyor. Arda çok özel bir oyuncu. O nedenle bizim transfere ihtiyacımız yok. Onun zihinsel ve fiziksel olarak burada olduğunu kısa zamanda göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da önceliklerinin gruplara kalmak olduğunu vurgulayan Avcı, "Geçen sezon 10 maç oynadık Avrupa'da. Türkiye'ye Beşiktaş'tan sonra en çok puan getiren takımız. Tarihimizde ilk defa grup oynadık. Avrupa'da öncelikli hedefimiz gruplara kalabilmek. Oralar bize çok büyük deneyim kazandırıyor. Orada olmak, ülkeyi temsil etmek lige de çok olumlu yansıyor. Öncelikli hedefimiz gruba kalmak" diyerek sözlerini noktaladı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Öte yandan Başakşehirli futbolcular yeni sezonun ilk çalışmasını 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yer alan antrenman tesislerinde gerçekleştirirken, antrenmana milli takımlara gittikleri için sezonu geç kapatan ve tatilleri devam eden İrfan Can Kahveci, Volkan Babacan, Mahmut Tekdemir, Manuel Da Costa, Joseph Attamah, Edin Visca, Riad Bajic ve Eljero Elia'nın yanı sıra izinli olan Emmanuel Adebayor, Gael Clichy ve Alexandru Epureanu katılmadı.

Yeni sezon hazırlıklarını 9 Temmuz Pazartesi gününe kadar İstanbul'da sürdürecek olan Medipol Başakşehir takımı daha sonra 14 günlük kamp için Avusturya'nın Salzburg kentine gidecek.

Bu bölgede 4 hazırlık maçı yapacak olan İstanbul ekibi, daha sonra İstanbul'a dönecek. 29 Temmuz'a kadar İstanbul'da kalan Medipol Başakşehir, 2 Ağustos'ta tekrar Salzburg'a giderek 2 hazırlık maçı oynayacak.

