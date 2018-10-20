Medipol Başakşehir - Kayserispor: 1-0

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL ()

STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Candaş Elbil

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Epureanu, Da Costa, Clichy, Mahmut, İrfan (Dk. 73 Soner), Visca, Mossoro, Elia (Dk. 90 Napoleoni), Adebayor (Dk. 72 Bajic)

KAYSERİSPOR: Lung - Lopes, Levent, Kana Biyik, Atila, Mensah, Sapunaru (Dk. 69 Mert), Bilal, Chery, Varela (Dk. 85 Kucher), Umut

GOLLER: Dk. 40 Mossoro (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Mahmut, Caiçara, İrfan Can, Elia, Soner (Medipol Başakşehir), Lopes, Mert (Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Medipol Başakşehir evinde ağırladığı Kayserispor'u 40'ıncı dakikada Mossoro'nun kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

4'üncü dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Mensah, ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir pozisyonda şutunu çekti ancak top direğin yanından auta çıktı.

40'ıncı dakikada Medipol Başakşehir golü buldu. Visca'nın sağdan cezasına girerek arka direğe ortasında Mossoro'nun yarım vole şutu ağlarla buluştu: 1-0.

63'üncü dakikada kazanılan köşe vuruşunda Visca'nın ceza sahasına gönderdiği topa Da Costa kafasıyla dokundu ancak top yandan auta gitti.

68'inci dakikada sol çaprazdan kaleyi yoklayan Varela'nın şutunu Mert kornere çeldi.

72'nci dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkarma şansından yararlanamadı. Visca'nın yerden gönderdiği şut direkten döndü ve meşin yuvarlak ceza sahası içinde Mossoro'da kaldı. Mossoro'nun vuruşunda Lung topu çeldi, pozisyonun devamında Adebayor'un vuruşu auta gitti.

90+2'nci dakikada Medipol Başakşehir'de Visca, Clichy'den aldığı pası uygun pozisyonda auta gönderdi.

Mücadele Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.