Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: 2-0

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL ()

STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, İrfan (Dk. 68 Soner), Visca, Mossoro (Dk. 80 Napoleoni), Arda (Dk. 73 Elia), Robinho

KASIMPAŞA: Ramazan - Popov, Sadiku, Youssef, Veigneau (Dk. 85 Özgür), Tarkan, Pavelka, Hajradinovic (Dk 46 Heintz), Trezeguet, Edouk (Dk. 85 Azad), Koita

GOLLER: Dk. 42 Visca, Dk. 84 Elia (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Visca, Epureanu (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Başakşehir'in golleri 42'nci dakikada Visca ve 84'üncü dakikada Elia'dan geldi.

5'inci dakikada gelişen Başakşehir atağında sol kanattan hücuma çıkan Clichy, Arda ile paslaştıktan sonra topu ceza sahasındaki Mossoro'ya aktardı. Brezilyalı futbolcunun vuruşunu kaleci Ramazan kornere çeldi.

22'nci dakikada Kasımpaşalı futbolcu Trezeguet'nin uzak mesafeden çektiği şut yandan auta gitti.

26'ncı dakikada Başakşehir'in hücum yönünün sağından kazandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Visca'nın ortasına iyi yükselen Arda Turan'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

39'uncu dakikada İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunda Epureanu'nun vuruşu üsten auta gitti.

42'nci dakikada Medipol Başakşehir Visca'nın golüyle öne geçti. Robinho ile paslaşan Visca, kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda şutunu çekti ve top ağlarla buluştu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

48'inci dakikada Başakşehir 2'nci gole çok yaklaştı. Robinho'nun pasıyla sağ kanattan hücuma çıkan Caiçara'nın şutu kaleci Ramazan'dan döndü.

59'uncu dakikada Başakşehir mutlak bir golden oldu. Turuncu lacivertli takımın hızlı hücumunda Mossoro topu sağ kanattaki takım arkadaşı Visca'ya oynadı. Visca'nın yerden pasına altıpas içinde dokunan Mossoro topu boş kaleye gönderemedi ve meşin yuvarlak üstten auta gitti.

75'inci dakikada Kasımpaşa beraberlik golüne yaklaştı. Pavelka'nın ceza sahası dışından etkili şutunu kaleci Mert kornere gönderdi.

79'uncu dakikada Başakşehir'in kontra atağında Elia'nın ceza sahasına yerden pasında Visca'nın şutunu kaleci Ramazan kurtardı.

84'üncü dakikada Başakşehir'in golü geldi. Robinho'nun pasında Visca topla buluştu. Bosna Hersekli futbolcunun ceza sahasına yerden gönderdiği topa Elia'nın dokunuşuyla fark 2'ye çıktı: 2-0.

Mücadeleyi Medipol Başakşehir 2-0'lık skorla kazandı.

(FOTOĞRAFLI)