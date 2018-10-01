Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor: 1-1

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,()

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan, Visca, Mossoro (Dk. 90+2 Soner), Kerim (Dk. 86 Jojic), Adebayor (Dk. 78 Bajic)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Chebake, Mina, Sadık, Erkan (Dk. 56 Rahman), Murat Yıldırım, Donald, Guilherme, Adem (Dk. 83 Sulley), Aleksic (Dk. 70 Mustafa x), Boutaib

GOLLER: Dk. 30 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor) - Dk. 71 Visca (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Adebayor, Mahmut (Medipol Başakşehir) - Chebake, Rahman (Evkur Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 7'nci hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir sahasında Evkur Yeni Maltyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Evkur Yeni Maltyaspor'un golünü 30'uncu dakikada Boutaib atarken, Medipol Başakşehir'in golü 71'inci dakikada Visca'dan geldi.

13'üncü dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. İrfan Can'ın kafayla ceza sahası içine gönderdiği topta Da Costa, kaleyi yokladı ancak kaleci Farnolle topu kornere gönderdi.

29'unu dakikada gelişen Başakşehir atağında Manuel Da Costa topu arka direğe doğru gönderdi, topu önünde bulan Mahmut'un şutunu açıyı iyi kapatan kaleci Fornelle çıkardı.

30'uncu dakikada Evkur Yeni Malatyaspor golü buldu. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Aleksic'in ortasında Mina topu kale sahasına doğru gönderdi ve Boutaib vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

Maçın ilk yarısı Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

52'nci dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne çok yaklaştı. Ceza sahsı sağ çaprazdan kaleyi yoklayan Visca'nın şutu üstü direkten oyun alanına döndü.

65'inci dakikada Evkur Yeni Malatyaspor tehlikeli geldi. Rahman Buğra'nın ceza sahası dışından sert şutu az farkla üstten auta çıktı.

71'inci dakikada Medipol Başakşehir eşitliği yakaladı. İrfan Can'ın sol kanattan arka diğere ortaladığı topa şık bir kafa vuruşu yapan Visca, topu ağlara yolladı: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.