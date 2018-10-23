Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ali DANAŞ - İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,() -

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenman teknik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Atiker Konyaspor maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Turuncu-lacevirtli ekipte sakatlıkları süren Alparslan Erdem, İrfan Can Kahveci ve Elia fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarına devam ederken, Emre Belözoğlu antrenmanda yer almadı.

Medipol Başakşehir, Konyaspor maçı hazırlıkarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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-Antrenmandan görüntüler

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