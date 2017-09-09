M.City'den Liverpool'a tarihi fark !

Liverpool'un baskılı oyunuyla başlayan maçta ev sahibi City gol perdesini kontra atakla açtı. 25. dakikada fileleri havalandıran Sergio Aguero, Premier League kariyerinin 124. golünü attı ve Avrupalı olmayıp Premier League tarihinde en çok gol atan oyuncular sıralamasında Dwight Yorke'u geride bırakarak zirveye tırmandı.

37. dakikada Sadio Mané'nin kaleci Ederson'a sert müdahalesi sonucu kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kalan Liverpool, ilk yarının son dakikasında Gabriel Jesus'un golüyle 2-0 geriye düştü.



Manchester City fırtınası ikinci yarıda da hız kesmedi. 53. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Gabriel Jesus, böylece son 12 lig maçında takımının 13 golüne doğrudan veya asistle katkı sağlamış oldu. (9 gol, 4 asist)

57. dakikada Jesus yerine oyuna giren Leroy Sane, Brezilyalı yıldızın bıraktığı yerden devam etti. 77 ve 90. dakikalarda ağları sarsan genç futbolcu City'ye 5-0'lık galibiyeti getirdi.

1937 yılından sonra ilk kez Liverpool'a 5 gol atmayı başaran Manchester City bu sonuçla puanını 10'a yükseltti. 2006 yılında Mainz'ı çalıştırdığı sırada Werder Bremen'e karşı aldığı 6-1'lik mağlubiyetten bu yana en farklı yenilgisini alan Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool ise 7 puanda kaldı.