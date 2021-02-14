Mbwana Samatta Sarı-Lacivertli Ekipte Sezonun Hayal Kırıklığı Oldu!

Fenerbahçe’nin sezon başında büyük beklentilerle transferini gerçekleştirdiği Mbwana Samatta, şu ana dek beklentilerin çok altında kaldı. Ligde yalnızca 4 gol atabilen ve son maçlarda ilk 11’deki yerini kaptıran Tanzanyalı golcünün form durumu Sarı-Lacivertli taraftarları endişelendiriyor.

Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Teknik Direktör Erol Bulut işbirliğiyle sezon başından beri ciddi ve iddialı bir transfer operasyonuna başlayan Fenerbahçe, başarılı performans sergileyen golcüsü Vedat Muriç’i 18.5 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Lazio’ya satmıştı. Kosovalı golcünün bonservisinden elde edilen ciddi gelirin bir kısmını forvet transferine ayıran Sarı-Lacivertli ekip, takımın ana santraforu olarak Mbwana Samatta’yı kadrosuna katmıştı. Zorunlu satın alma opsiyonuyla Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’dan kiralanan ve Kamu Aydınlatma Platformu’nda yapılan açıklamaya göre toplamda 6.75 milyon Euro bonservis bedeli olan Tanzanyalı golcünün transferi, Fenerbahçeli taraftarları umutlandırmıştı. Genk’te sergilediği başarılı performansla Avrupa devlerinin de dikkatini çeken ve 10.5 milyon Euro bonservisle Aston Villa’nın yolunu tutan Samatta’nın, geçtiğimiz dönem Trabzonspor’da oynayan Sörloth gibi bir etki yaratması bekleniyordu ancak Samatta büyük hayal kırıklığı yarattı.

SON 15 LİG MAÇINDA SADECE 2 GOL

Sarı-Lacivertli formayla çıktığı ikinci maçta Fatih Karagümrük’e attığı 2 gol ve sergilediği performansla Fenerbahçeli taraftarlara ‘’Aradığımız santrafor bu’’ dedirten Samatta, ilerleyen maçlarda ise büyük hayal kırıklığı yarattı. Ligimizde oynadığı son 15 maçta sadece 2 gol atabilen, kupa maçları dahil olmak üzere 5 golde kalan Tanzanyalı, son haftalarda Teknik Direktör Erol Bulut’un da gözünden düştü. Önemli maçlarda bulduğu net pozisyonları değerlendirememesi ve etkisiz performansı nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Samatta, ilerleyen maçlarda performansı, hem Sarı-Lacivertlilerin şampiyonluk mücadelesinde hem de Samatta’nın Fenerbahçe kariyerinde belirleyici olacak.