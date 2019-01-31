İSTANBUL,()

Galatasaray'ın yeni transferi Senegalli oyuncu Mbaye Diagne, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-kırmızılı takımın transfer görüşmelerine başladığı profesyonel futbolcu Mbaye Diagne, sponsoru olan Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

27 yaşındaki futbolcunun gün içerisinde Galatasaray ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Diagne, ligde deplasmanda oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Hatayspor maçında cezasını çekecek ve 21'inci haftada oynanacak olan Trabzonspor maçında Galatasaray forma giyebilecek. Süper Lig'de 17 maça çıkan golcü futbolcu 20 golle ligin gol kralı durumunda.

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