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M.Başakşehir-Trabzonspor maçından sevinen çıkmadı ! M.Başakşehir 2-2 Trabzonspor maç özeti

Süper Lig'de 5. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Trabzonspor'u ağırladı.Burak Yılmaz'ın 2 golle yıldızlaştığı maçta sevinen çıkmadı .

17 Eylül 2017 Pazar 20:04
M.Başakşehir-Trabzonspor maçından sevinen çıkmadı ! M.Başakşehir 2-2 Trabzonspor maç özeti

Süper Lig'de haftanın sonucu en çok merak edilen maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.
Kulüp tarihinin 50. yılına yeni yıldızları ile giren Trabzonspor, Medipol Başakşehir'e karşı hızlı ve baskın bir oyun sergiledi. Bordo Mavililer, kaptanı Burak Yılmaz ile penaltıdan attığı golle maçın 14. dakikasında öne geçti. Oyunun kontrolü iki takım arasında gidip geldiği esnada ev sahibi Medipol Başakşehir, 35. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Emre Belözoğlu hata yapmadı ve 36. dakikada skora dengeyi getiren golü attı. İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıya ise yine ilk yarıda olduğu gibi hızlı başlayan Fırtına, 49. dakikada rakip savunmayı ekarte ederek yaptığı düzgün vuruşta topu maçta 2. kez ağlara gönderen Burak Yılmaz ile yeniden öne geçti. Oyunu rölantiye alan Trabzonspor'un risk almamasını fırsat bilen Turuncu Mavililer, peş peşe pozisyon üretirken 79. dakikada sahneye çıkan Mevlüt Erdinç maçın skorunu belirledi.


MAÇIN ADAMI: BURAK YILMAZ

Rakip savunmayı zora sokan koşuları ve top rakipteyken yaptığı presli oyunuyla sahada fark yaratan Burak Yılmaz, güzel oyununu attığı biri penaltıdan olmak üzere attığı iki golle süsleyerek maçın adamı oldu.

MAÇIN KIRILMA ANI

Mücadelenin 14. dakikasında Jose Sosa'nın ara pası ile ceza sahası içi sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Yılmaz, Volkan'ı geçmek isterken yerde kaldı. Penaltı kararında topun başına geçen Burak Yılmaz, atışı gole çevirerek deplasmanda öne geçen takımına özgüven kazandırdı ve takımının oyunda kalmasını sağladı.

MAÇTAN NOTLAR

AVCI’DAN KADRO ROTASYONU

Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, kadroda iki rotasyona gitti. İlk 11’de şans verdiği 2 isimden Elia ve Mossoro’yu yedek kulübesine çeken tecrübeli teknik adam, Kerim Frei ve İrfan Can’a ilk 11’de şans verdi. Medipol Başakşehir'de, Trabzonspor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekibin Slovenya kampında sol ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Aurelien Chedjou ile sakatlığı süren Egemen Korkmaz kritik maçın kadrosunda yer almadılar.

TRABZONSPOR’DA BURAK YILMAZ SEVİNCİ

Ligin 2. Haftasında Fenerbhçe’ye konuk olan Trabzonspor’da mücadelenin 9. dakikasında yerde kalan Burak Yılmaz, kasığından sakatlık yaşamış ve 20. Dakikada oyun alanını terk etmek zorunda kalmıştı. Kritik maçta forma giymek isteyen yıldız golcü, Ersun Yanal’ı ikna etti ve ilk 11'deki yerini aldı.

ABDÜLKADİR SÜRPRİZİ

Trabzonspor’un genç yeteneği Abdülkadir Ömür, Ersun Yanal’ın aldığı sürpriz karar ile ilk 11’de yer aldı. Hatırlanacağı üzere Trabzonspor’da Ersun Yanal, geçen hafta 1-0 geriye düştüğü Gençlerbirilği maçının ikinci yarısına Uğur, Abdulkadir değişikliği yapmış defansa da Okay’ı almıştı. Trabzonspor bu değişikliklerin ardından maçı çevirmiş ve 3-1 kazanmıştı. 18 yaşındaki oyuncu ile geçtiğimiz günlerde 2022’ye sözleşme uzatıldı.

HUBOCAN VE VOLKAN ŞEN İLK KEZ...

Fransız ekibi Marsilya’dan kiralanan Tomas Hubocan, Medipol Başakşehir karşısında ilk kez Bordo-Mavili formayı giydi. Öte yandan transferin son gününde kadroya katılan ve geçen hafta tribünde oturan Volkan Şen de bu sezon ilk kez bordo mavili formayı giydi ve mücadeleye yedek soyundu.

ONUR KIVRAK KADRODAN ÇIKARILDI

Trabzonspor'un kaptanı Onur Kıvrak, önceki gün yapılan son idmanda Uğur Demirok ile çarpışmış, sağ göğüs kafesinde ezilme oluşmuştu. Tecrübeli file bekçisi tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldı.

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