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M.Başakşehir Portekiz'de siftah peşinde ! Braga Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda ?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir , Portekiz'de Braga'nın konuğu oluyor.İşte Braga Medipol Başakşehir maçına dair merak edilenler.

28 Eylül 2017 Perşembe 10:07
M.Başakşehir Portekiz'de siftah peşinde ! Braga Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda ?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.UEFA Avrupa Ligi'nde C grubunda yer alan temsilcimiz Medipol Başakşehir bu akşam Portekiz'de Braga'nın konuğu oluyor.Müsabakanın oynanacağı Braga Belediye Stadı'nda gerçekleştirilen son antrenmanın ilk 15 dakikasına basına açık gerçekleştirildi.Futbolcuları ve teknik heyetin keyiflerinin yerinde olduğu gözlemlendi.İdman sonrası biraraya gelen teknik ekip ve futbolcular bu anı ölümsüzleştirerek hatıra fotoğrafı da çekilmeyi de ihmal etmedi.

Braga - Medipol Başakşehir maç saati 

UEFA Avrupa Ligi'nde C grubundaki ikinci maçlarda bugün temsilcimiz M.Başakşehir Portekiz'de Braga'nın konuğu oluyor.Bu zorlu karşılaşma saat 22:05'te başlayacak.Braga-M.Başakşehir maçı Tivibuspor 2 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

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