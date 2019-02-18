Masa tenisi turnuvası şampiyonlarına ödül

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de oynanan, Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Grup Müsabakaları sonunda dereceye girenler ödüllendirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) projesi kapsamında, Türkiye'nin yıldız adayları Osmaniye'de buluştu. Tosyalı Spor Salonunda iki gün boyunca devam eden, Osmaniye, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş ve Karaman illerinden 9 Kız ve 9 erkek toplamda 90 sporcunun katıldığı müsabakalarda takımlar çeyrek final için mücadele etti.

Ödül töreninde sporcularla bir araya gelen Osmaniye, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, gençlerin bu tür organizasyonların içinde olmasının mutluluk verici olduğunu belirterek, "Ayrıca geleceğimizin teminatı olan birbirinden yetenekli gençlerimizin, derslerinin yanı sıra sporda da bu denli başarılı olmaları gurur vesilesidir" diye konuştu.

Düzenlenen müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara ödülleri Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Spor Şube Müdürü Arif Özasarı ve Osmaniye Masa Tenisi İl temsilcisi Hanifi Kaplan tarafından verildi.

FOTOĞRAFLI