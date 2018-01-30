Mariano'dan 'Şampiyonluk' açıklaması

Mariano ; "Mariano, "Türkiye'nin en büyük takımına geldim. Üzerimdeki sorumluluğun farkındayım. Büyük takımlardaki oyuncular baskı ile başa çıkabilmeli. Buralarda hedefler büyüktür ve baskı ağır olur.." diye konuştu.Transfer teklifleri de aldığını açıklayan Mariano ; "Brezilya ve Avrupa'dan bazı teklifler geldi ancak bunu menajerime bıraktım. Ama Galatasaray'la sözleşmem devam ettiği sürece bütün odağım ve enerjim burada olacak" ifadesini kullandı.

MARİANO'DAN ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

Mariano ; "Taraftarlar beni çok seviyor. Kesinlikle şampiyon olacağız. En ufak bir şüphe hissetmiyorum. Taraftarımıza şampiyonluğu hediye etmek en büyük isteğim" diye konuştu.