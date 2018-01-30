Galeriler Videolar
İstanbul 12°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
120146
ALTIN
163.241
DOLAR
3.7744
STERLİN
5.3215
EURO
4.6892
Serdar Gürler'den Fatih Terim paylaşımı !
Serdar Gürler'den Fatih Terim paylaşımı...
Mariano'dan 'Şampiyonluk' açıklaması
Mariano'dan 'Şampiyonluk' açıklaması
Vagner Love resmen Beşiktaş'ta !
Vagner Love resmen Beşiktaş'ta !
Abdullah Avcı'dan Aykut Kocaman açıklaması
Abdullah Avcı'dan Aykut Kocaman açıklaması
Aykut Kocaman'dan Trabzonspor maçı sonrası açıklamalar
Aykut Kocaman'dan Trabzonspor maçı sonrası...

Mariano'dan 'Şampiyonluk' açıklaması

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı sağ beki Mariano'dan samimi itiraflar ... Mariano, ülke basınına sarı-kırmızılı günlerini değerlendirdi.

30 Ocak 2018 Salı 11:14
Mariano'dan 'Şampiyonluk' açıklaması

Mariano ; "Mariano, "Türkiye'nin en büyük takımına geldim. Üzerimdeki sorumluluğun farkındayım. Büyük takımlardaki oyuncular baskı ile başa çıkabilmeli. Buralarda hedefler büyüktür ve baskı ağır olur.." diye konuştu.Transfer teklifleri de aldığını açıklayan Mariano ; "Brezilya ve Avrupa'dan bazı teklifler geldi ancak bunu menajerime bıraktım. Ama Galatasaray'la sözleşmem devam ettiği sürece bütün odağım ve enerjim burada olacak" ifadesini kullandı.

MARİANO'DAN ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

Mariano ; "Taraftarlar beni çok seviyor. Kesinlikle şampiyon olacağız. En ufak bir şüphe hissetmiyorum. Taraftarımıza şampiyonluğu hediye etmek en büyük isteğim" diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serdar Gürler'den Fatih Terim paylaşımı !
Serdar Gürler'den Fatih Terim paylaşımı !
Vagner Love resmen Beşiktaş'ta !
Vagner Love resmen Beşiktaş'ta !
Abdullah Avcı'dan Aykut Kocaman açıklaması
Abdullah Avcı'dan Aykut Kocaman açıklaması
Aykut Kocaman'dan Trabzonspor maçı sonrası açıklamalar
Aykut Kocaman'dan Trabzonspor maçı sonrası açıklamalar
Galatasaray taraftarı Selçuk İnan'a sahip çıkıyor ! 'Hep beraber içelim be Kaptan '
Galatasaray taraftarı Selçuk İnan'a sahip çıkıyor ! 'Hep beraber içelim be Kaptan '
Badou Ndiaye rekor bir ücretle Stoke City'de
Badou Ndiaye rekor bir ücretle Stoke City'de
Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye ağır darbe !
Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye ağır darbe !
Vagner Love , Beşiktaş'ı resmen açıkladı
Vagner Love , Beşiktaş'ı resmen açıkladı
Trabzonspor'dan Ali Palabıyık tepkisi !
Trabzonspor'dan Ali Palabıyık tepkisi !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim