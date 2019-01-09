Marcao resmen Galatasaray'da

İSTANBUL () - Galatasaray Kulübü, Portekiz temsilcisi Chaves'de forma giyen savunma oyuncusu Marcao'nun transferi konusunda oyuncunun kulübü ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao)'nın kulübümüze transferi için mevcut Kulübü olan Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır" denildi.