Manisaspor’un kupalarına kasap haczi

MANİSA, ()

Ağır borç yüküyle bu sezon düştüğü TFF 2'nci Lig’e altyapı ağırlıklı kadro ve FIFA’dan aldığı 6 puan silme cezasıyla başlayan Manisaspor’un tarihi kupaları, kulübün kentteki bir kasaba olan borcu yüzünden haczedildi.

Manisa’daki bir kasaba olan 161 bin TL'lik et ürünü borcu nedeniyle yapılan haciz işleminde Manisaspor’un müzesinde bulunan kupalara değer biçilerek haciz konuldu. Kulüpten alınan kupalar, yediemin deposuna kaldırıldı. Kupaların, borçların ödenmesi için verilen süre içinde ödeme işlemi yapılmazsa açık attırmayla icra dairesine satılacağı öğrenildi. Konuyla ilgili Manisaspor'dan resmi internet sitesi kanalıyla yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bilindiği üzere uzun zamandır sıkıntılı bir süreçten geçen kulübümüz, yeni yönetim kurulumuzun göreve gelmesiyle birlikte çok sayıda sorunun üstesinden gelmiş, ancak önceki yönetimlerden kalan borç yükü nedeniyle sıkıntı yaşamaya devam etmektedir. Daha önce eski bir çalışanımızın 16 bin TL alacağına karşı kulübümüz yine icra şokuyla karşı karşıya kalırken, bu ücret son anda ödenerek kupalarımızın haczi durdurulmuştur. Son olarak kulübümüzün eski başkanı Abdullah Mergen döneminde et ürünlerinin alındığı bir kasaba, 161 bin TL alacağına karşılık hiçbir ödeme yapılmazken, esnafta alacaklarına karşılık kulübümüze icra göndermiştir. Bu doğrultuda alacaklara karşılık kupalarımız haczedilmiştir. Yaşanan bu sürecin ardından yönetim kurulumuz haczedilen kupaları geri alabilmek adına gerekli girişimleri başlatmıştır. Ancak şunu özellikle belirtmek isteriz ki Manisaspor yaşadığı bu süreci kesinlikle hak etmemektedir. Mevcut yönetim kurulumuz, geçmişinde şehrin tanıtımına ve ticaretine büyük katkı sağlayan, sportif başarılarının yanı sıra Türk futboluna sayısız yetenek kazandıran bu büyük camianın ayakta kalması adına yoğun mesai harcarken, şehirde ki duyarsızlık bizleri derinden yaralamaktadır. Manisaspor sahipsiz bırakılmamalı, şehrimiz yeniden bütünleşerek Manisaspor’u ayağa kaldırmalıdır. Bu birlikteliğin kısa sürede sağlanarak Manisaspor’un eski günlerine geri döneceğinden şüphemiz yoktur.”