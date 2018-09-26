Manisaspor yeni sayfa açacak

MANİSA, () -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 4 maçını kaybedip eksi 6 puanla son sıraya demir atan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Altındağ Belediyespor'a 3-0 yenilerek elenen Manisaspor'da yeni teknik direktör Kazım Akgün, toparlanacaklarını söyledi. Altındağ Belediyespor maçında sahada yer almayan Akgün, emek verdiği Manisaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bir insanın sevdası sana çok ihtiyacım var koş, gel derse hiç hesap kitap yapmadan koşarsın sevdana. Ben de öyle yaptım. Manisaspor'a koşarak geldim. Çok çalışıp çıkışa geçeceğiz" dedi.