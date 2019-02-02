Manisaspor - Utaş Uşakspor: 0-4

Cemil SEVAL / MANİSA, ()

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Burak Olcar (xx), Onur Tanrıverdi (xx), Tuncay Ercan (xx)

MANİSASPOR: Deniz (x) - Berk (xx), İlkay (x), Kemal (x) (Dk. 54 Emir x), Bayram (xx), Fatih (x), Ömer (xx), Okan (x), Mevlütcan (x) (Dk. 61 Anıl x), Gökhan (x) (Dk. 87 Süleyman), Atakan (x)

UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xxx)- Nuri Melih (xx), Hikmet (xxx), Kerem (xx), Murat (xxx) (Dk. 67 Caner x), Tayfun (xxx), Oğuzhan Kayar (xx), Fatih (xxx), Rıdvan (xx) (Dk. 46 Oğuzhan Yıldırım xx), Semih (xx), Emrah (xxxx) (Dk. 77 Tayfur Emre x)

GOLLER: Dk. 4, Dk. 32 ve Dk. 45 Emrah, Dk. 53 Murat (Uşakspor)

SARI KARTLAR: Ömer (Manisaspor), Caner (Uşakspor)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Hacettepe'yi 2-0 yenerek umutlanan düşme potasındaki Manisaspor, evinde Ege derbisinde Utaş Uşakspor'a farklı kaybetti: 0-4. Karşılaşmaya hızlı başlayan Uşakspor 4. dakikada Emrah'ın ayağından attığı golle 1-0'ı buldu. Emrah 32. ve 45. dakikalarda yine sahneye çıkarak takımını 3-0 öne geçirdi. İkinci yarıya rahat başlayan Uşakspor'da bu kez Murat 53. dakikada fileleri sarstı. Manisaspor deplasmanında 8 maç sonra 3 puan yüzü gören Uşakspor Play-Off yolunda ümitlendi. Manisaspor ise eksi 4 puanda kalıp ağır yara aldı.

4. dakikada Uşakspor golü buldu. Murat'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte dokunan Emrah, kaleci Deniz'i mağlup etti: 0-1.

32. dakikada Uşakspor golleri ikiledi. Semih'in pasında ceza sahasına giren Emre bekletmeden vurdu: 0-2.

45. dakikada Uşakspor 3-0'lık avantajı yakaladı. Manisaspor defansının arkasına atılan topa hareketlenen Emrah kaleci ile karşı karşıya pozisyonda plasesini yaptı: 0-3.

53. dakikada Murat'ın aşırtma vuruşunda Manisaspor kalecisi Deniz çaresiz kaldı. 0-4