Manisaspor'un yüzü kızardı

MANİSA, ()

SPOR Toto 1. Lig'de altyapı ağırlıklı kalan kadrosuyla küme düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen Grandmedical Manisaspor, sezonun ikinci yarısında çıktığı 14 maçta 12 yenilgi aldı. İkinci yarıda yalnız kendisi gibi küme düşmesi kesinleşen ligin dibindeki Gaziantepspor'u yenebilen Manisaspor, yine düşme korkusu yaşayan Denizlispor'la da son dakika golüyle berabere kaldı. Son hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a evinde 6-1 yenilen Manisaspor, ikinci yarıda 14 maçta tam 43 gol yedi. İlk yarıda 17 haftada kalesinde 27 gol gören Manisaspor'un sezon boyunca yediği toplam gol sayısı 70'e ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, son 4 haftada BŞB Erzurum'un yanı sıra Elazığspor'a 8-1, Gazişehir Gaziantep'e ise 6-0 mağlup oldu. Ağır borç yüküyle geleceği belirsizliğe gömülen Manisaspor, sezonu Altınordu, Ankaragücü ve Balıkesirspor maçlarıyla tamamlayacak.