Manisaspor'un tek umudu transfer

MANİSA, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başında eski futbolcularından Iwanski'ye olan borcu yüzünden 6, Ulusal Kulüp Lisansı'nı yenileyemediği için de 3 puanının silinmesinin ardından Portekiz kulübü Benfica'ya 2010 yılında yaptığı Makukula transferinden kalan bonservis borcunu ödemediği için FIFA tarafından 6 puanı daha silinen Manisaspor, umudunu transfere bağladı.

Geçen yıl borçları yüzünden 12 puanından olup 1'inci Lig'den düşen, bu sezon toplam 15 puanı silinince eksi 7 puanla 3'üncü Lig'e düşme hattında yer alan Manisa'da haftalardır transfer yasağını kaldırmaya çalışan yönetim, eski futbolcuların çoğuyla anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulübün internet sitesinde açıklama yapan başkan Bülent Baygeldi, alacaklı olan 27 eski futbolcu ve Sırbistan temsilcisi Rad'dan transfer yapabilmek için muvafakatname aldıklarını belirtti.

Akın Sinan Dağdelen, Sait Karafırtınalar, Slavko Perovic, Nikola Mikic, Nuri Terliksiz, Timur Karagülmez, Uğur Pamuk, Erdi Öner, Mertan Caner Öztürk, Ferhat Çökmüş, Emrah Tuncel, Savaş Yılmaz, Emre Öztürk, Ozan Sol, Erman Bulucu, Metin Yüksel, Hakan Turan, Gökdeniz Varol, Muhammet Sercan Türkeri, Umut Gündoğan, İsmail Şahmalı, Ufuk Budak, Berk Neziroğulları, Emrullah Şalk, Zahit Fındık, Kağan Miray Barış ve Hikmet Balioğlu'nun Manisaspor'un transfer yapabilmesi için Federasyon'a muvafakatname vermeyi kabul ettiğini açıklayan Baygeldi, Gökhan Sazdağı ve Bahattin Köse'yle görüşmelerinin sürdüğünü bildirdi. Baygeldi, "Bu büyük camianın geçmişte formasını terleten ve kulübün önünün açılması adına fedakarlıkta bulunan tüm futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Bülent Baygeldi, "Daha önce de dile getirdiğim bir husus var. Futbolcu kardeşlerimiz bu işten ekmek kazanıyorlar. Alacakları konusunda haklılıklarını biliyoruz. Fakat Manisaspor'un ayakta kalması, yaşaması adına böyle bir desteğe ihtiyacımız vardı. Sağ olsun görüştüğümüz arkadaşlarımızdan bir iki isim dışında tamamı yasağı kaldırıyor. Devre arasında çok fazla vaktimiz yok. Sorunu hemen çözüp yasağı kaldıracağımıza inanıyorum. Birkaç gün içerisinde Gökhan Sazdağı ve Bahattin Köse kardeşlerimizin de muvafakatname vereceklerine inanıyorum" şeklinde konuştu. Kadrosunda yalnız altyapıdan oyuncular kalan Manisaspor'da Baygeldi, transfer yasağının kaldırılması için oyunculardan muvakatname alınması konusunda kendilerine yardımcı olan avukatlara da teşekkür etti.