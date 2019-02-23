Manisaspor'un konuğu Amed Sportif

MANİSA, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta lider Sakaryaspor'a deplasmanda 3-2 yenilerek küme düşmeye bir adım daha yaklaşan eksi 4 puanlı Manisaspor, yarın evinde orta sıralarda bulunan Amed Sportif'le karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Cihan Ataş'ın düdük çalacağı müsabaka saat 13.30'da çalacak. Ev sahibi Manisaspor'da kart cezalıları Fatih ile Atakan, Amed Sportif'e karşı forma giyemeyecek. Teknik Direktör Kazım Akgün taraftarın desteği ile kazanıp mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.