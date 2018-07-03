Manisaspor'un hedefi Play-Off

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

Eski yabancı ve yerli futbolcularına olan borçları nedeniyle uçurumun kenarına gelen, elindeki kadroyu da büyük oranda kaybeden Manisaspor'da teknik direktör Erkan Aslan, transfer yasağını kaldırıp Play-Off hedefleyen bir takım kurmak istediklerini söyledi.

Yeni sezonda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Manisaspor'da Aslan, "Grupta ilk bakışta Play-Off yarışı verecek takımların sayısı fazla gibi gözüküyor. Burası 2'nci Lig, hiç umulmadık takımlar bile şampiyon olabiliyor. Geçen sene Altay'ı kimse hesaba katmıyordu ama direkt şampiyon olarak üst lige yükseldiler. Bizim 2015-16'da şampiyon olduğumuz sezonda da herkes takımı küme düşer görüyordu. Takım olabilmek ve aile olgusunu yaratabilmek çok önemli. Bunu yaratan takım başarılı olur" dedi.

Üst sıraları ve Play-Off'u zorlayabilecek bir takım oluşturma hedefinde olduklarını kaydeden Aslan, "Tabii Manisaspor zor bir süreçten geçiyor. Bu süreci geçiş süreci olarak düşmeden, bu ligin içerisinde de tamamlayabiliriz. Eski futbolculardan Makukula sorunu çözülünceye kadar kimse aramazken şimdi telefonlarımız susmuyor. Manisaspor ismi olunca bir sürü oyuncu öneriliyor. Öncelikle transfer yasağını çözmek istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız olumlu yönde ilerliyor. Yasağı koyan oyuncular Manisaspor sevdalısı. Hiçbir talepleri olmadan yasağı açacaklarını söylüyorlar. İnşallah olumlu sonuçlar alırız" diye konuştu.

Manisaspor'da U17 ve U19 takımlarındaki genç futbolcular antrenmanlara başladı. Siyah-beyazlı takım, yeni bir forma tedarikçisiyle de anlaştı.

KAMP AFYON'DA

Manisaspor'da kadroda geçen sezondan kalan isimler 10 Temmuz'da sahaya inecek. Siyah-beyazlılar, temmuz ayı sonuna kadar kendi tesislerinde çalıştıktan sonra yeni sezon kampını Afyon'da yapmayı planlıyor. Manisa'nın 1-11 Ağustos tarihleri arasında Afyon'a kamp yapacağı öğrenildi. Yönetim, transfer yasağını kaldırabilirse yeni isimleri kampa yetiştirmeyi hedefliyor. Manisaspor'da yeni sezon kombineleri 100 TL'den satışa çıktı. 19 Mayıs Stadı'nda kapalı alt tribün kombine olarak satılacak.

