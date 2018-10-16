Manisaspor Sancaktepe karşısında

MANİSA, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Gümüşhanespor'la 1-1 berabere kalıp bu sezon ilk kez hanesine puan yazdıran sonuncu Manisaspor, yarın liderliği kovalayan Sancaktepe Belediyespor deplasmanına çıkacak. İstanbul 15 Temmuz Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak karşılaşmayı Demokrat Özgür Güneş yönetecek. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Uğur ve Furkan'ın oynayıp oynamayacağı maç saati netleşecek. Eksi 8 puanla dibe demir atan ve şimdiden küme düşmenin en büyük adayı olan Manisaspor'da Teknik Direktör Kazm Akgün, ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.