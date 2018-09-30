Manisaspor - Sakaryaspor: 3-4

Cemil SEVAL / MANİSA, ()

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Hakan Ergin (xx), Nurettin Dinçer Demir (xx), İsmail Taygun Tasalı (xx)

MANİSASPOR: Deniz (x) - İlkay (xx), Kemal (x), Bayram (x) (Dk. 68 Berk x), Ömer Buğdaycı (xx), Akın (xxx) (Dk. 73 Gökhan x), Attila (x), Uğur (x) (Dk. 66 Ömer Atiş xx), Timur (xx), Okan (x), Furkan (xxx)

SAKARYASPOR: Oğuz (xx) - Ümit Yasin (xxx), Recep (xx), Ferit (xxx), Burak (xx), Oğuz (xx), Savaş (xx), Ferhat (xx) (Dk. 62 Serkan xxx), Dilaver (xxxx), Berk İsmail (xxx) (Dk. 82 İlyas), Zahit (xx) (Dk. 62 Günay xx)

GOLLER: Dk. 52 - Dk. 56 Furkan, Dk. 62 Akın (Manisaspor) - Dk. 1 Berk İsmail, Dk. 4 - Dk. 66 Dilaver, Dk. 88 Serkan (Sakaryaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Okan (Manisaspor)

SARI KARTLAR: Ömer Buğdaycı, Okan, Attila (Manisaspor) - Berk İsmail, Ümit Yasin, Oğuz, Dilaver (Sakaryaspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta FIFA ve Ulusal Kulüp Lisans Kurulu’ndan aldığı toplam 9 puan silme cezasıyla henüz sezon başında dibe demir atan Manisaspor, evinde Sakaryaspor’a da mağlup olmaktan kurtulamadı: 3-4. Konuk ekibin 1'inci dakikada Berk İsmail ve 4'üncü dakikada Dilaver’le attığı gollere Manisaspor 52 ve 56'ncı dakikada Furkan’la karşılık vererek eşitliği sağladı. Ev sahibi ekip, Akın Açık’ın 62'nci dakikada attığı golle öne geçti ancak, misafir takımdan Dilaver 66'ncı dakikada attığı golle durumu eşitledi. Maçın 88'inci dakikasında Serkan’ın attığı golle Sakaryaspor maçı galibiyetle tamamladı. Altyapı ağırlıklı kadrosu ile yola devam eden Manisaspor, bu skorla oynadığı 5'inci maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

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