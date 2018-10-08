Manisaspor paraşütsüz düşüyor

MANİSA, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Amed Sportif'e 6-2 yenilerek ilk 6 haftada puan yüzü göremeyen Manisaspor, büyük sıkıntılarla başladığı yeni sezonda teslim bayrağını erken çekti. Eski futbolcusu Iwanski'ye olan borcunu ödeyemeyince FIFA'nın verdiği cezayla sezona eksi 6 puanda başlayan, Ulusal Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle 3 puan daha silme cezası alan Manisaspor, ligde de istediği sonuçları elde edemedi.

Siyah-beyazlılar, Sarıyer ve Hacettepespor'a 2-1, Utaş Uşakspor'a 3-0, Niğde Anadolu'ya 3-2, Sakaryaspor'a 4-3, son olarak Amed Sportif'e ise 6-2 mağlup oldu. Ege'yi yıllarca yıldızlar topluluğu kadrolarıyla Süper Lig'de temsil eden Manisaspor, bu periyotta kalesinde 20 gol görerek ligin en kötü performansına imza attı. İlk haftalardan umutsuzluğa kapılan ve 3. Lig'e düşecek en büyük aday olarak gösterilen Manisaspor'un geçen sezon küme düştüğü 1. Lig'de de 12 puanı silinmişti.