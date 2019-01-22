Manisaspor Osman'ı kiraladı

MANİSA, () -

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Sarıyer'e 4-0 mağlup olan eksi 7 puanlı düşme potasındaki Manisaspor, bir takviye daha gerçekleştirdi. Borçlu olduğu 29 eski futbolcusundan muvafakatname alıp transfer tahtasını açan siyah-beyazlılar, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un genç defans oyuncusu Osman Güler'i renklerine bağladı. Sarı-kırmızılıların U21 takımında top koşturan 21 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı öğrenildi. Daha önce Menemen Belediyespor'dan Jiyan, Sivasspor'dan Muhammet, Amed Sportif'ten Sercan, Samsunspor'dan Berat ve Furkan'ı kadrosuna dahil eden Ege ekibi henüz oyuncularına lisans çıkaramadı.