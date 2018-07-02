Manisaspor'la Manisa BŞB ayrı düştü

İZMİR, ()

TFF 2. Lig'de yeni sezon öncesi gruplar İstanbul'da yapılan kura çekimi sonucu belli olurken aynı şehrin takımları Manisaspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor, statü gereği farklı gruplarda yer aldı. Geçen sezon 1. Lig'den 2. Lige düşen Manisaspor, yeni sezonda Beyaz Grup'ta, tarihinde ilk kez 2. Lig'e çıkan Manisa Büyükşehir Belediyespor ise Kırmızı Grup'ta yer alacak. Ege ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve Utaş Uşakspor da Beyaz Grup'ta mücadele edecek. İzmir temsilcisi Menemen Belediyespor ile Muğla'nın Bodrum'la birlikte 2. Lig'deki temsilcisi olan Fethiyespor ise Kırmızı Grup takımlarından olacak.