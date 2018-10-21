Manisaspor - Eyüpspor: 1-0

Cemil SEVAL / MANİSA ()

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Hasbi Dede (xx), Ömer Lütfü Aydın (xx), Hasan Erdoğan (xx)

MANİSASPOR: Zafer (xxx) - Berk (xx) (Dk. 52 Enes xx), İlkay (xxx), Kemal (xx), Bayram (xx), Ömer (xxx), Akın (xx) (Dk. 81 Murat), Attila (xx), Uğur (xxx) (Dk. 62 Fatih xx), Timur (xxx), Okan (xx)

EYÜPSPOR: Evren (xx) - Gökhan (xx), Ahmet (x), Hasan (xx), Murat (x) (Dk. 25 Hakan x), Berkan (xxx), Doğan (xx), Emrah (xx), Mehmet (x) (Dk. 72 Christopher x), Erkut (x) (Dk. 46 Mahir x), Kubilay (xxx)

GOLLER: Dk. 61 Timur (Manisaspor)

SARI KARTLAR: Kemal (Manisaspor) - Berkan, Mahir (Eyüpspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sırada yer alan Manisaspor evinde Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyetle tanıştı. Ev sahibi ekibin tek golünü 61'inci dakikada Timur kaydetti. Bu sonuçla Manisaspor 9'uncu haftada -5 puana yükselirken, Eyüpspor 7 puanda kaldı.

9'uncu dakikada gelişen Manisaspor atağında Uğur'un ara pasına hareketlenen Timur, sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez sert vurdu, kaleci gole izin vermedi.

19'uncu dakikada ev sahibi ekipten Timur'un kullandığı serbest atışta kaleci topu iki hamlede kontrol edebildi.

20'nci dakikada konuk takımdan Emrah, sağ çaprazdan etkili vurdu. Kaleci Zafer son anda uzanarak topu kornere çeldi.

28'inci dakikada Eyüpspor atağında Doğan'ın ceza sahası dışından sert şutunda top direkten döndü, defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

31'inci dakikada Emrah'ın kullandığı korner atışında Kubilay kafa vurdu, kaleci Zafer golü önledi.

50'nci dakikada gelişen Eyüpspor'dan Mehmet'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mahir topu dışarı attı.

61'inci dakikada Uğur'un pasında Timur altı pas üzerinden topa gelişine çok sert vurdu, takımını öne geçirdi: 1-0. Manisaspor müsabakayı 1-0 üstünlükle tamamladı.