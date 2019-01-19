Manisaspor evinde Sarıyer'le oynuyor

MANİSA, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta eski borçları nedeniyle ilk yarıda 9, devre arasında ise 6 puanı silinen eksi 7 puanla düşme hattındaki Manisaspor, yarın zirve hesapları yapan Sarıyer'i ağırlayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Mustafa Hakan Belder'in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Ara transfer döneminde 29 eski alacaklalı futbolcu ve kulüpten muvafakatname alarak yasağı kaldıran siyah-beyazlılarda yeni transferler Sercan, Berat, Furkan, Jiyan ve Muhammet'e henüz lisans çıkartılamadı. Yönetim lisansları alamazsa maçta yine altyapıdan gençler sahada olacak. Maçın bilet fiyatları VIP, kapalı üst ve misafir tribünü 20, kapalı alt tirübünü ise 5 TL olarak belirlendi.