Manisaspor devamını getiremedi

MANİSA, () -

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Hacettepe'yi deplasmanda 2-0 yenerek taraftarını ümitlendiren Manisaspor, konuk ettiği Utaş Uşakspor'a 4-0 yenilerek seriyi başlatamadı. Transfer yasağını açmasına rağmen yeni futbolcularına lisans çıkaramayan siyah-beyazlılar bu mağlubiyetle eksi 4 puanda kalıp ateş hattından kurtulamadı. Teknik direktör Kazım Akgün, "İlk yarıda 3-0 geriye düşünce bizim de gardımız düştü. Biz mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

Manisaspor gelecek hafta deplasmanda Niğde Anadolu Futbol ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.