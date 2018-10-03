MANİSA, () -
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Sakaryaspor'a 4-3 yenilip 5 hafta sonunda puan alamayan Manisaspor'da Uğur Pamuk'tan gelen haber keyifleri kaçırdı. Mücadelenin 63'üncü dakikasında omzundan sakatlanarak oyundan çıkan deneyimli futbolcuda yırtık tespit edildi. Çekilen MR sonucunda tedavisine başlanan forvet oyuncunun 2 ila 3 hafta arası sahalardan uzak kalabileceği bildirildi. Sakatlıkları devam eden Furkan, Atilla, Akın ve Bayram'ın takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi. Bu hafta Amed Sportif deplasmanında terleyecek Tarzan'da Okan da kırmızı kart cezalısı.
Manisaspor'da Uğur şoku
MANİSA, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Sakaryaspor'a 4-3 yenilip 5 hafta sonunda puan alamayan Manisaspor'da Uğur Pamuk'tan gelen haber keyifleri kaçırdı. Mücadelenin 63'üncü dakikasında omzundan sakatlanarak oyundan...
MANİSA, () -