Manisaspor'da Taşçı dertli

MANİSA, () Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşmesi kesinleşen ve altyapı oyuncularıyla mücadele eden Grandmedical Manisaspor'da deplasmanda alınan 3-0'lık Altınordu mağlubiyeti sonrası teknik direktör Ünal Taşçı, sıkıntılı bir süreçten...

Manisaspor'da Taşçı dertli

MANİSA, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşmesi kesinleşen ve altyapı oyuncularıyla mücadele eden Grandmedical Manisaspor'da deplasmanda alınan 3-0'lık Altınordu mağlubiyeti sonrası teknik direktör Ünal Taşçı, sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini dile getirdi. 
Siyah-beyazlı takımın kamp görmeden maça çıktığını dile getiren teknik patron Taşçı, "Manisa'da çalışacak saha bulamıyoruz. Kulübümüzün durumu bizleri üzüyor, tek tesellimiz gençlerimizin A takımda forma giyerek önlerinin açılması. Onlarla gurur duyuyoruz. Gelecek sezonun planlarını yapıyoruz" diye konuştu. 
Üst üste 7'nci, son 12 haftada 11'inci mağlubiyetini alan Ege temsilcisi, son 2 maçında Ankaragücü ve Balıkesirspor Baltok'la (D) karşılaşacak.
 

YORUM EKLE
Gönder