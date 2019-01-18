Manisaspor'da Muhammet tamam

MANİSA, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde Sarıyer'le karşı karşıya gelecek eksi 7 puanlı düşme potasındaki Manisaspor, transfer yasağının kaldırmasının ardından gaza bastı. Daha önce Amed Sportif'ten Sercan, Menemenspor'dan Jiyan, Samsunspor'dan Furkan ve Berat'la anlaşan siyah-beyazlılar, Sivassporlu genç orta saha oyuncusu Muhammet Özvardar'ı da renklerine bağladı. Altay'da yetişip Sivasspor'a transfer olan 20 yaşındati futbolcu bu sezon kırmızı-beyazlıların U21 takımında sahaya çıktı. Manisaspor'un Süper Lig ekipleri Yeni Malatyaspor ve Akhisarspor'dan da genç futbolcuları kadrosuna dahil edeceği bildirildi.