Manisaspor'da Muhammet tamam

MANİSA, () TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde Sarıyer'le karşı karşıya gelecek eksi 7 puanlı düşme potasındaki Manisaspor, transfer yasağının kaldırmasının ardından gaza bastı. Daha önce Amed Sportif'ten Sercan, Menemenspor'dan...

Manisaspor'da Muhammet tamam

MANİSA, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde Sarıyer'le karşı karşıya gelecek eksi 7 puanlı düşme potasındaki Manisaspor, transfer yasağının kaldırmasının ardından gaza bastı. Daha önce Amed Sportif'ten Sercan, Menemenspor'dan Jiyan, Samsunspor'dan Furkan ve Berat'la anlaşan siyah-beyazlılar, Sivassporlu genç orta saha oyuncusu Muhammet Özvardar'ı da renklerine bağladı. Altay'da yetişip Sivasspor'a transfer olan 20 yaşındati futbolcu bu sezon kırmızı-beyazlıların U21 takımında sahaya çıktı. Manisaspor'un Süper Lig ekipleri Yeni Malatyaspor ve Akhisarspor'dan da genç futbolcuları kadrosuna dahil edeceği bildirildi. 

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