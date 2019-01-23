Manisaspor'da lisans telaşı

MANİSA, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta borçlu olduğu 29 eski futbolcu ve kulüpten muvafakatname alarak transfer yasağını açtığını açıklayan Manisaspor, yeni takviyelerinin lisanslarını halen çıkaramadı. Yeni Malatyaspor'dan Osman Güler, Menemen Belediyespor'dan Jiyan, Sivasspor'dan Muhammet, Amed Sportif'ten Sercan, Samsunspor'dan Berat ve Furkan'ı kadrosuna dahil eden Manisa, hafta sonu Sarıyer'le oynadığı devrenin ilk maçına yeni transferlerden yoksun çıktı.

Borçlu olduğu eski futbolcularından yalnız bu ara transfer döneminde haklarını ertelediklerine dair belge alan Manisaspor, kadrosuna kattığı isimlere transferin biteceği 31 Ocak'a kadar lisans çıkarmaya çalışacak. Bu sezon borçları yüzünden 15 puanı silinen Manisaspor, eksi 7 puanla 3. Lig'in eşiğinde bulunuyor. Kurtuluşu mucizelere bağlı olan siyah-beyazlı ekibin düşme barajının hemen üzerindeki Bayrampaşa'yla arasında 20 puan fark var.