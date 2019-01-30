Manisaspor'da hasılat futbolculara gidecek

MANİSA, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Hacettepe'yi deplasmanda 2-0 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan eksi 1 puanlı Manisaspor, evinde oynayacağı Utaş Uşakspor maçının tirübün gelirlerini futbolcularına verme kararı aldı. Cumartesi günkü karşılaşmaya tüm halkı davet eden Yönetim Kurulu Üyesi Nadir Uzbasan, "Takımımız kritik bir viraja girdi. Hacettepe maçında alınan 3 puanın daha da değer kazanması adına Uşak maçından mutlaka galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Ayrıca Utaş Uşakspor maçının bilet geliri oyuncularımıza prim olarak dağıtılacak. Bu nedenle taraftarlarımızı Manisa 19 Mayıs Stadı'na bekliyoruz" dedi. Maçın bilet fiyatları Tarık Almış VIP Tribünü 25, kapalı üst ve misafir tribün 20, kapalı alt ise 10 TL olarak belirlendi.