Manisaspor'da Alper pişmanlığı

MANİSA, ()

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisaspor'da alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Alper Önal, Süper Lig'in yeni temsilcisi Ankaragücü ile anlaştı.

Siyah-beyazlılar 22 yaşındaki forveti elinden kaçırarak ciddi bir bonservis ücreti kazanma şansını elde edemedi. Manisaspor'da geçen sezon 17 maçta forma giyip 1 kez rakip fileleri sarsan Alper, Başkent ekibiyle 5 yıllık kontrat imzaladı. Mali sıkıntılarla boğuşan Tarzan, Alper'in yuvadan uçmasıyla hem oyuncusunu hem de önemli bir geliri elinden kaçırdı.