Manisaspor'da Alper pişmanlığı

MANİSA, () TFF 2. Lig ekiplerinden Manisaspor'da alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Alper Önal, Süper Lig'in yeni temsilcisi Ankaragücü ile anlaştı. Siyah-beyazlılar 22 yaşındaki forveti elinden kaçırarak...

Manisaspor'da Alper pişmanlığı

MANİSA, ()

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisaspor'da alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Alper Önal, Süper Lig'in yeni temsilcisi Ankaragücü ile anlaştı.
Siyah-beyazlılar 22 yaşındaki forveti elinden kaçırarak ciddi bir bonservis ücreti kazanma şansını elde edemedi. Manisaspor'da geçen sezon 17 maçta forma giyip 1 kez rakip fileleri sarsan Alper, Başkent ekibiyle 5 yıllık kontrat imzaladı. Mali sıkıntılarla boğuşan Tarzan, Alper'in yuvadan uçmasıyla hem oyuncusunu hem de önemli bir geliri elinden kaçırdı.

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