Manisaspor'da Akgün sahaya indi

MANİSA, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 4 maçı da kaybederek eksi 6 puanla son sıradan kurtulamayan Manisaspor'da Erkan Aslan'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Kazım Akgün, takımla ilk antrenmana çıktı.

Genç teknik adam, Tarık Almış Tesisleri'nde yapılan çalışmada oyunu sık sık durdurarak futbolcularına uyarılarda bulundu. Akgün yönetiminde ligdeki ilk sınavında bu hafta Sakaryaspor'u konuk edecek olan siyah-beyazlılar, rakibiyle 2008-09 sezonundan sonra ilk kez karşılaşacak.

İki takımın Süper Lig'deyken 17 Mart 2007'de Manisa'da oynadığı maça Manisaspor'un o dönemki kalecisi Bülent Ataman'ın kendisine kırmızı kart gösteren hakem Cüneyt Çakır'ın FIFA kokartını yırtması, antrenör Metin Bayındır'ın da Çakır'a tokat atması damga vurmuştu. Hakem Çakır tarafından tatil edilen mücadele sonrası 3-0 hükmen yenik sayılan Manisaspor'da Bülent Ataman 20 maç, Bayındır ise 3 yıl hak mahrumiyeti cezası almıştı.

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